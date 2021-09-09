MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeliz Yeşilmen, Ali Uğur Akbaş ile boşandı! Deniz Akkaya, Yeliz Yeşilmen’i bombaladı: Selin Ciğerci ile evlenebilir eşi!

Yeliz Yeşilmen, Ali Uğur Akbaş ile boşandı! Deniz Akkaya, Yeliz Yeşilmen’i bombaladı: Selin Ciğerci ile evlenebilir eşi!

09.09.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat ayında ağlayarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı. Instagram hesabından takipçilerinin ısrarlı soruları üzerine paylaşım yapan Yeşilmen, "Özel hayatım hakkında çok soru geliyor ama bir süre daha soru sormayın" dedi. Deniz Akkaya, programından Yeliz Yeşilmen hakkında sert sözler söyledi.

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden 2 çocuk dünyaya getiren Yeşilmen, geçtiğimiz şubat ayında eşiyle sorunlar yaşamış ağlayarak çektiği videoyla isyan etmişti.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Taze Magazin'in haberine göre, evliliğindeki sorunları çözemeyen Yeşilmen, ayrılık kararı aldı. Çift, pazartesi günü sessiz sedasız boşandı. Konunun basına yansımamasını isteyen çift, boşanmalarıyla ilgili de şimdilik bir açıklama yapmadı.

1441693855950

"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ SORU SORMAYIN"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili gelen soruları cevapsız kalamadı. "Mesajlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili de çok soru geliyor ama lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın. Biz böyle lay lay lom şekilde gidelim" dedi.

sormayın

"SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz şubat ayında eşiyle büyük bir sorun yaşayan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve sonunun yüzüne kezzap atılan Bergen'e benzemesinden korktuğunu söylemişti.

bergen

DENİZ AKKAYA, YELİZ YEŞİLMEN’E ATEŞ PÜSKÜRDÜ: SELİN CİĞERCİ’YLE EVLENEBİLİR

Ali Uğur Akbaş'tan boşanan Yeliz Yeşilmen’e Deniz Akkaya ateş püskürdü. Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Deniz Akkaya, “Eşin bizlere hakaret ederken sen arkada alkış tutarken, kusura bakma boşanırken dayakta yesen ben sana sahip çıkmam. Eşin Ali Uğur Akbaş ile Selin Ciğerci evlenebilir.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın sevgilisi merak edildiMiss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın sevgilisi merak edildi
Yazı eylüle bırakanlar için en güzel 5 tatil adresiYazı eylüle bırakanlar için en güzel 5 tatil adresi
Ünlü oyuncunun hortumla çektiği seksi pozları Instagram'ı salladı!Ünlü oyuncunun hortumla çektiği seksi pozları Instagram'ı salladı!
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Yeliz Yeşilmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Boşanıyorlar! Milyonluk araba kimde kalacak?

Boşanıyorlar! Milyonluk araba kimde kalacak?

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.