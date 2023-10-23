Yeliz Yeşilmen babasını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Yeliz Yeşilmen'in 25 yıldır Parkinson ile mücadele eden ve 1,5 aydır da yoğun bakımda tedavi gören babası Cemal Yeşilmen vefat etti. Baba acısıyla sarsılan Yeşilmen, babasının bugün defnedileceğini açıkladı.

Uzun süredir ailesinin yanından ayrılmayan ve sık sık babası için dua isteyen Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

Yeşilmen "Biricik Cemomuzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı, dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama o da 1,5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu. 25 yıllık Parkinson hastası, deprem sonrası evini kaybedince daha kötü oldu." ifadeleri kullandı.

Cemal Yeşilmen bugün ikindi namazına müteakiben Adana'da son yolculuğuna uğurlanacak.







