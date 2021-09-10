Yeliz Yeşilmen eşinden neden boşandı? Yeliz Yeşilmen'in eski eşi Ali Uğur Akbaş ne iş yapıyor?

2010 yılında hayatlarını birleştiren Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş çifti, 11 yıllık beraberliklerine son noktayı koydu. Boşanma iddialarına ''Yorum yapmayacağım'' cevabı veren yıldız, geçtiğimiz aylarda gözyaşlarına boğulduğu bir video paylaşarak ''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'' demişti. Bu sessiz ayrılık, birçok kişi tarafından, Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş çiftinin, evliliklerindeki sorunları çözemediği şeklinde yorumlandı.

YELİZ YEŞİLMEN VE ALİ UĞUR AKBAŞ BOŞANDI MI?

İddialara göre, Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş çifti, geçtiğimiz pazartesi günü sessiz sedasız bir şekilde boşandılar. Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş, boşanma iddiaları hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, taraflardan herhangi bir yalanlama gelmemesi de iddiaların doğruluğunu güçlendirdi.

YELİZ YEŞİLMEN EŞİNDEN NEDEN BOŞANDI?

Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz şubat ayında ağlayarak paylaştığı videoda ''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'' diyerek, magazin gündemini sarsmıştı. İkinci Sayfa programına bağlanan Gülşen, bu sözleri hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

''Hala aynı evde yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili çok detay söyleyemem ama neticede bir kadının dolup patlamasında ağzından her şey çıkabilir. Aynı evde yaşıyoruz. Bir takım sorunlarımız oldu. Belki bu çığlığımla kendimi başta kocama duyurmuşumdur.''

''AĞLAMAM NEDEN BU KADAR AYIP?''

Videoyu paylaştığı için eşi Ali Uğur Akbaş'ın kendisine çok kızdığını söyleyen Yeliz Yeşilmen, ''Bugün erkeklere sorduğunuz zaman 'her evde şiddet var' derler, kadınlar da bunu sineye çeker. Fiziksel şiddet var, psikolojik şiddet var... Var da var! Benim parkinson annesi babam, yaşlı bir annem var. Benim arkamdaki tek gücüm medyam. Benim üzülmem, ağlamam neden bu kadar ayıp. Kocamı zan altında bırakmak istemiyorum. İstesem daha farklı şeyler söylerdim. Aramda yaşadığım sorunlar var ama Bergen'e bunu yaşatan adamın karaktersizliği ile kocamı bir tutamam. Sinirle ağzımdan başka şeyler çıkmış olabilir ama durup dururken mi çıktı, hayır bir yaşanmışlıkla çıktı" ifadelerini kullandı. Yeliz Yeşilmen'in üstü kapalı açıklamaları, ''Yeliz Yeşilmen şiddet mi görüyor?'' sorusunu akıllara getirmişti.

YELİZ YEŞİLMEN'İN ESKİ EŞİ ALİ UĞUR AKBAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Adanalı iş insanı Ali Uğur Akbaş; turizm, petrol ve nakliye gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yaptı. Ayrıca, peyzaj, şehir planlamaları ve altyapı gibi konularda da tecrübeleri bulunuyor. Futbola da ilgisi olan Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nde, 2. Başkanlığı üstlenmektedir.

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 aralık 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gözlerini açtı.

İş hayatına 16 yaşında adım atan Yeşilmen, İskenderun'da VJ'lik yaptı.

Sonrasında İstanbul'a taşınarak, Kral TV'de sunuculuk deneyimi elde etti. Yeşilmen'in geniş kitlelerce tanınması ise Çarkıfelek programı ile gerçekleşti.

Aşkım Aşkım dizisiyle ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı. Daha sonralarda da birçok projede yer alan Yeliz Yeşilmen'in, müzik geçmişi de bulunuyor.

YELİZ YEŞİLMEN ÖZEL HAYATI

2010 yılında Yeliz Yeşilmen ve iş insanı Ali Uğur Akbaş, aşk evliliği yaparak hayatlarını birleştirdi. Çiftin, Asya Tuana Akbaş ve Birbey Akbaş adlarında iki çocukları bulunuyor.

YELİZ YEŞİLMEN YER ALDIĞI PROJELER

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2005 - Belalı Baldız (Şelale)

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında

ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında Adana'da doğdu. Adana'da; nakliye, turizm ve petrol gibi pek çok alanda çalışmalar yürüttü. Birden fazla sivil toplum örgütünün üyesi olan Ali Uğur Akbaş, futbolla da ilgilendi. Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürüten iş insanı, Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak da iş hayatında aktif bir rol üstleniyor.



