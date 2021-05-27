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Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

27.05.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeliz Yeşilmen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olması ile gündem geliyor. Bir süredir ekranalarda görünmeyen Yeliz Yeşilmen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında söylediği şarkısı ile de öne çıkıyor. Peki, Yeliz Yeşilmen kimdir ve kaç yaşındadır? Yeliz Yeşilmen nerelidir? İşte, ayrıntılar...

Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Yeliz Yeşilmen'in yaşı merak konusu oldu. Aşkım Aşkım dizisi ile büyük bir hayran kitlesi elde eden Yeliz Yeşilmen şarkıları ile de gündeme geliyor. Zaman zaman görünüp, zaman zaman ortadan kaybolan Yeliz Yeşilmen hakkında "Yeliz Yeşilmen nerelidir?" sorusu da araştırılıyor. İşte, detaylar...

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Model ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 yılında Adana’da dünyaya geldi. 1.65 metre boyunda ve 67 kilo olan Yeliz Yeşilmen, Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ile tanındı. Fotomodellik de yapan Yeliz Yeşilmen, Aşkım Aşkım dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.

İki çocuk annesi olan Yeliz Yeşilmen, 2004 yılında Tat Beni, 2006 yılında Elemtere Fiş ve 2009 yılında Fıstık Çıkı Çıkı albümlerini çıkardı ve 2004 - 2009 yılları arasında şarkıcılık yaptı.

Yeliz Yeşilmen; Çarli İş Başında, Vaka-i Zaptiye, Pembe Patikler, Şöhretler kebapçısı, Biz Boşanıyoruz, Avrupa Yakası, 3. Tür, Belalı Baldız, Aynı Çatı Altında, Evimin Erkeği ve Altın Kızlar dizilerinde de rol aldı.

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Star TV Yeliz Yeşilmen
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