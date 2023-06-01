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  4. Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? TV8 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen'in eski kocası Ali Uğur Akbaş kimdir?

Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? TV8 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen'in eski kocası Ali Uğur Akbaş kimdir?

01.06.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeliz Yeşilmen, 2. Sayfa magazin programının 1 Haziran 2023 Perşembe günü canlı olarak ekrana gelen bölümüne konuk oldu. Ünlü oyuncu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirdi. Peki, Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? TV8 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen'in eski kocası Ali Uğur Akbaş kimdir?

Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? TV8 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen'in eski kocası Ali Uğur Akbaş kimdir?

Yeliz Yeşilmen 1 Haziran 2023 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Yeliz Yeşilmen, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini yorumladı. İşte, 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen ve eski kocası Ali Uğur Akbaş hakkında merak edilenler...

Yeliz Yeşilmen eşinden neden boşandı? Yeliz Yeşilmen'in eski eşi Ali Uğur Akbaş ne iş yapıyor?

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 yılında Adana’da dünyaya geldi. 1.65 metre boyunda ve 67 kilo olan Yeliz Yeşilmen, Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ile tanındı. Fotomodellik de yapan Yeliz Yeşilmen, Aşkım Aşkım dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.

İki çocuk annesi olan Yeliz Yeşilmen, 2004 yılında Tat Beni, 2006 yılında Elemtere Fiş ve 2009 yılında Fıstık Çıkı Çıkı albümlerini çıkardı ve 2004 - 2009 yılları arasında şarkıcılık yaptı.

Yeliz Yeşilmen eşinden neden boşandı? Yeliz Yeşilmen'in eski eşi Ali Uğur Akbaş ne iş yapıyor?

YELİZ YEŞİLMEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1978 doğumlu Adanalı oyuncu Yeliz Yeşilmen; Çarli İş Başında, Vaka-i Zaptiye, Pembe Patikler, Şöhretler kebapçısı, Biz Boşanıyoruz, Avrupa Yakası, 3. Tür, Belalı Baldız, Aynı Çatı Altında, Evimin Erkeği ve Altın Kızlar dizilerinde de rol aldı.

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YELİZ YEŞİLMEN'İN ESKİ EŞİ ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Adanalı iş insanı Ali Uğur Akbaş; turizm, petrol ve nakliye gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yaptı. Ayrıca, peyzaj, şehir planlamaları ve altyapı gibi konularda da tecrübeleri bulunuyor. Futbola da ilgisi olan Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nde, 2. Başkanlığı üstlenmektedir.

Yeliz Yeşilmen eşinden neden boşandı? Yeliz Yeşilmen'in eski eşi Ali Uğur Akbaş ne iş yapıyor?

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