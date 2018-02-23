MAGAZİN

Yeliz Yeşilmen Romanları çok kızdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 14:57 | Son Güncelleme

Sunucu Yeliz Yeşilmen'e haciz gelmesi üzerine Seda Sayan'a katıldı; yaptığı açıklamalarla Romanları çileden çıkardı

Yeliz Yeşilmen Romanları çok kızdırdı

Seda Sayan'ın programına telefonla bağlanan Yeliz Yeşilmen, hakkında çıkan magazin haberleriyle ilgili soruları cevapladı ve "Benim arabam 600 bin değil 1 trilyonluk deme ihtiyacını neden hissettiniz?" sorusuna da; "Benim arabam şu kadar, bu kadar diye ne bir çingeneliğim ne bir görgüsüzlüğüm var Allah'a çok şükür" cevabını verdi.

YELİZ YEŞİLMEN'İN BU İFADESİNİ KINIYORUM

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu bu açıklama üzerine, "Yeliz Yeşilmen'in Romanlara yönelik itham içeren ifadeler kullanmasını kınıyorum" dedi.

ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM

Özcan Purçu, Roman vatandaşların da bu ifadelerden çok rahatsız olduğunu belirterek, hem Yeliz Yeşilmen'e hem de kanala tepki yağdığını iletti.

Yeliz Yeşilmen: 190 bin TL az bir para...Yeliz Yeşilmen: 190 bin TL az bir para...

Özcan Purçu şunları söyledi:

"Toplumda ayrımcılığı körükleyen, önyargıları pekiştiren, Roman toplumunu görgüsüzlükle özdeşleştirme gafletinde bulunan Yeşilmen'in bu ifadeleri programda telefonda sarf etmesinin ardından çok sayıda Roman vatandaşımız hem TV kanalına hem tarafıma eleştirilerini, kınama mesajlarını iletti.

Ne yazık ki toplumumuzda 'Çingen hesabı yapmak, Çingene pazarlığı, Çingene parası gibi' ifadelerle bir topluluğa yönelik küçük düşürücü, yaftalayıcı, önyargı içeren tanımlamalar kullanılmaya devam etmekte, üstelik bu ifadeleri kullananlar ayrımcılık yapmadığını düşünebilmektedir.

Toplumda bilinirliği yüksek, tanınmış kişilerin ayrımcı ifadeleri TV aracılığıyla yaygınlaştırıp önyargıları pekiştirmesinin önüne geçilmesi gereklidir. Bu çerçevede, Yeliz Yeşilmen'i Roman vatandaşlarımızdan özür dilemeye davet ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
yeliz yeşilmen romanlar

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