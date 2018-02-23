Yeliz Yeşilmen Romanları çok kızdırdı

Seda Sayan'ın programına telefonla bağlanan Yeliz Yeşilmen, hakkında çıkan magazin haberleriyle ilgili soruları cevapladı ve "Benim arabam 600 bin değil 1 trilyonluk deme ihtiyacını neden hissettiniz?" sorusuna da; "Benim arabam şu kadar, bu kadar diye ne bir çingeneliğim ne bir görgüsüzlüğüm var Allah'a çok şükür" cevabını verdi.

YELİZ YEŞİLMEN'İN BU İFADESİNİ KINIYORUM

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu bu açıklama üzerine, "Yeliz Yeşilmen'in Romanlara yönelik itham içeren ifadeler kullanmasını kınıyorum" dedi.

ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM

Özcan Purçu, Roman vatandaşların da bu ifadelerden çok rahatsız olduğunu belirterek, hem Yeliz Yeşilmen'e hem de kanala tepki yağdığını iletti.

Özcan Purçu şunları söyledi:

"Toplumda ayrımcılığı körükleyen, önyargıları pekiştiren, Roman toplumunu görgüsüzlükle özdeşleştirme gafletinde bulunan Yeşilmen'in bu ifadeleri programda telefonda sarf etmesinin ardından çok sayıda Roman vatandaşımız hem TV kanalına hem tarafıma eleştirilerini, kınama mesajlarını iletti.