Yeliz Yeşilmen tepkiler yanıt verirken itiraf etti! "Tartışırken yumurta fırlattı"

Ali Uğur Akbaş ile boşanan Yeliz Yeşilmen, "Şiddet görmek istemeyen kadın çenesini tutsun" açıklaması ile eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Şiddet açıklamasıyla gündem olan Yeliz Yeşilmen kendini savundu.

'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katılan eski şarkıcı, "Geçtiğimiz hafta ortasından cımbızla bir kelime oradan bir kelime buradan olduğu için sanki ben 'evet çok güzel bir şey, evet susmadığınız için şiddet oluyor, evet siz susun ki olmasın' gibi algılandı. Gazeteci arkadaşlarımız sorunca ağzımından patavatsızca çıktı. Yay burcuyum, içim dışım bir" dedi.

"ŞİDDETE KARŞIYIZ"

Yeşilmen açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Ama burada özü şu 'her aşkın içinde şiddet vardır'dan kastım; geçmişte de Türkiye'de yaşanmış en büyük aşklarda en büyük sevdalarda maalesef erkeklerin bakış açısı yüzünden belki sevmenin ayarını yapamadığı için... Bu bakış açısı değişsin. Şiddete karşıyız. İnsan ile hayvanları ayıran özellikler olmalı, konuşarak anlaşmalıyız. Geçmiş hayatta pek çok kadın maruz kaldı."

"ELMA VE YUMURTA FIRLATTI"

Eski şarkıcı, "Kendimi ezdirmediğim için zaman zaman şiddete maruz kaldım. Kafam gözüm kırılıp da hastaneden rapor almadım. Sözlü şiddet bana tokat gibi geliyor. Aşık olduğum tek kişi çocuklarımın babası Ali Bey oldu. Ali Bey'i canavar gibi göstermiyorum. Eşim tartışırken elma ve yumurta fırlattı. Dolaptaki domates çürüdü diye eski eşimle tartıştığımız oldu. Gerçek aşkın içinde şiddet vardır" itirafında da bulundu.

