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Rusya'dan gerilimi artıracak açıklama: 'İngiliz silahlarıyla topraklarımıza saldırılırsa İngiltere'nin askeri unsurları vurulabilecek'

06.05.2024 21:25
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Rusya'dan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Ukrayna ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara sert yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına saldırması durumunda, Ukrayna dışında da İngiltere'ye ait askeri unsurların vurulabileceğini bildirdi.

Rusya'dan gerilimi artıracak açıklama: 'İngiliz silahlarıyla topraklarımıza saldırılırsa İngiltere'nin askeri unsurları vurulabilecek'

Rusya Dışişleri Bakanlığından İngiltere ile gerilimi artıracak bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönünde açıklama yaptığı anımsatıldı.

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RUSYA'DAN SERT YANIT

Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'in Bakanlığa çağrıldığı ve protesto notası verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cameron'un düşmanca açıklaması, İngiltere'nin, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanılmayacağı yününde daha önce verdiği taahhütleriyle çelişiyor. Cameron, bu yaklaşımı reddederek, ülkesinin fiilen çatışma tarafı olduğunu kabul etti. Rus tarafı, Cameron'ın ifadelerini ciddi bir gerilim kanıtı ve Londra'nın çatışmalarda Kiev tarafında yer aldığı teyidi olarak değerlendiriyor. Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına yapacağı saldırılara yanıt olarak, Ukrayna'da ve Ukrayna dışında bulunan İngiltere'nin herhangi bir askeri unsur ve teçhizatı vurulabilecek." (AA) Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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NATO İngiltere Rusya Ukrayna
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