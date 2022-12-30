Yemek eş anlamlısı nedir? Yemek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yemek kelimesi Türkçe kökenli olmasının yanı sıra sesteş bir kelimedir. İki yemek kelimesi de yine Türkçe kökenlidir. "Yenen şey, aş" anlamında kullanılan ve Eski Türkçe "yé-" fiilinden türetilen yemek kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Bir diğer yemek kelimesi de "yemek" anlamında kullanılan "yé-" fiilinden evrilmiştir. Yemek kelimesinin 14 farklı anlamı vardır. Yemek kelimesinin en çok kullanılan anlamları şu şekildedir:
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