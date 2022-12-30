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Yemek eş anlamlısı nedir? Yemek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.12.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe gelişimi sırasında birçok farklı dilden etkilenmiştir. Bu etkileşim ile Türkçe sözlüğüne farklı kelimeler geçmiştir. Türk dilinde farklı kökenden gelen kelimelerin yanı sıra Eski Türkçe kökenli kelimeler bulunmaktadır. Bunlardan biri de yemek kelimesidir. Sesteş olan yemek kelimesi temel olarak yeme eylemi ve yenen aş anlamında kullanılsa da birden fazla farklı eylemi karşılayabilir. Türkçe kökenli ve sesteş bir kelime olan yemek sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Yemek eş anlamlısı nedir? Yemek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yemek kelimesi Türkçe kökenli olmasının yanı sıra sesteş bir kelimedir. İki yemek kelimesi de yine Türkçe kökenlidir. "Yenen şey, aş" anlamında kullanılan ve Eski Türkçe "yé-" fiilinden türetilen yemek kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Yemek yeme, karın doyurma
  • Yenmek için hazırlanmış yiyecek
  • Günün belli saatlerinde yenen besin
  • Konuklara yiyecek verilerek yapılan ağırlama

Bir diğer yemek kelimesi de "yemek" anlamında kullanılan "yé-" fiilinden evrilmiştir. Yemek kelimesinin 14 farklı anlamı vardır. Yemek kelimesinin en çok kullanılan anlamları şu şekildedir:

  • Ağızda çiğneyerek yutmak
  • Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek
  • Isırmak
  • Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak
  • Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak
  • Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek
  • Harcamak, tüketmek, bitirmek
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Yemek eş anlamlısı kelimeler nedir?

Yazılışları veya okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlama sahip olan kelimelere eş anlamlı adı verilmektedir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanıldığında anlam bütünlüğü korunmaktadır. Yemek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Yemeğin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Ekmek
  • Hap etmek
  • Kemirmek
  • Lokma
  • Taam
  • Ziftlenmek
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Yemeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yemek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler farklı bağlamlarda kullanılırlar. Bu kelimelerin kullanım alanlarını pekiştirebilmek için örnek cümleler kurulabilir. Yemek eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Aş pişti, babana seslen de sofraya otursun.
  • Çok şükür bu ay da ekmek bize nasip oldu.
  • Hadi bakalım hap et bu kaşığı da.
  • Paslar demiri kemirmiş, değiştirmek lazım.
  • Bu akşam lokmayı beraber yiyin de tanışın, kaynaşın.
  • Annem etli bir taam yapmış, bugün eve gideceğim.
  • Erikleri ziftlemekten midesini çok kötü bozmuş, hastaneye gidiyormuş şimdi.
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