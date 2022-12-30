Yemek eş anlamlısı nedir? Yemek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yemek kelimesi Türkçe kökenli olmasının yanı sıra sesteş bir kelimedir. İki yemek kelimesi de yine Türkçe kökenlidir. "Yenen şey, aş" anlamında kullanılan ve Eski Türkçe "yé-" fiilinden türetilen yemek kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Yemek yeme, karın doyurma

Yenmek için hazırlanmış yiyecek

Günün belli saatlerinde yenen besin

Konuklara yiyecek verilerek yapılan ağırlama

Bir diğer yemek kelimesi de "yemek" anlamında kullanılan "yé-" fiilinden evrilmiştir. Yemek kelimesinin 14 farklı anlamı vardır. Yemek kelimesinin en çok kullanılan anlamları şu şekildedir:

Ağızda çiğneyerek yutmak

Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek

Isırmak

Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak

Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak

Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek

Harcamak, tüketmek, bitirmek

Yemek eş anlamlısı kelimeler nedir?

Yazılışları veya okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlama sahip olan kelimelere eş anlamlı adı verilmektedir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanıldığında anlam bütünlüğü korunmaktadır. Yemek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Yemeğin eş anlamlısı olan kelimeler:

Aş

Ekmek

Hap etmek

Kemirmek

Lokma

Taam

Ziftlenmek

Yemeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yemek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler farklı bağlamlarda kullanılırlar. Bu kelimelerin kullanım alanlarını pekiştirebilmek için örnek cümleler kurulabilir. Yemek eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: