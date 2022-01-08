Yemek masanıza şıklık ve estetik katacak en iyi yemek takımı çeşitleri

Bir yemek sofrasını güzelleştiren en önemli şey hiç kuşkusuz yemek takımları. Yemek takımı ortaya çıkınca masa dekorasyonunun yüzde 80'i tamamlanmış demektir. Yemek masalarındaki ağırlığı bu denli fazla olan takımların şıklığı da oldukça önemli tabii. Her şeyle özgürce kombinleyebileceğiniz sade yemek takımlarından farklı desen ve çarpıcı renkleriyle öne çıkan modellere binlerce seçenek var. Sizi uçsuz bucaksız seçenekleri inceleme zahmetinden kurtarıyoruz. Aralarından özenle seçtiğimiz en güzel yemek takımı modellerini sizlere sunuyoruz. Hazırsanız başlayalım!

1. Sade bir takımla yemeklerinizi ön plana çıkarın

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Bir misafir sofrası çeşit çeşit yemek, salata ve mezelerle dolu olur. Masayı güzelleştiren de o yemeklerin iştah açan görünüşü ve sunumu. El emeğinize güveniyor, sunumunuza önem veriyorsanız sade ve zarif bir yemek takımı ile yemeklerinizin görünümünü taçlandırabilirsiniz. Bunun için Karaca Tanya Platin Yemek Takımı'nı kullanabilirsiniz. 60 parçadan oluşan yemek takımında her biri 12 adet olan servis, yemek, pasta tabağı ve kase mevcut. Bunun yanı sıra setin içinde salata ve mezelerinize şıklık katacak 3'ü küçük, 1'i büyük kayık tabaklar da var. Misafir takımlarının olmazsa olmazı çorbalık, tuzluk, biberlik ve kürdanlık da takımda yer alan şık parçalardan.

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2. Samimi bir yemek takımı, country tarzı bir atmosferin anahtarı

Çok abartı olmamak şartıyla çiçekli desenlerden hoşlanıyorsanız country tarzını sevenlerden olmalısınız. İngiltere ve Fransa'daki kırsal yaşamı temsil eden bu tarzın tabakları da samimi ve mutluluk verici. Jumbo Majestic Yemek Takımı, bu stilin harika örneklerinden biri. Şık meyve desenleri ve yapraklarla donatılan tabak, içimizde oluşturduğu duyguyu tarif edercesine rengarenk motiflerle süslü. Takımın dikkat çeken bir diğer yanı da tabak kenarlarındaki estetik şekiller. Siz de kırsal yaşamın doğallığını taşıyan takımla samimi sofralar kurabilirsiniz. Peki, bu yemek takımının içinde neler var? 24 parçadan oluşan takımda her biri 6 parça olan servis ve pasta tabağıyla çukur yemek tabağı ile çorba kasesi bulunuyor.

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3. Şu sıralar mavi çok moda!

Country gibi sofralarda adından sıkça söz ettiren bir tarz daha var: Bleu blanc. Mavi ve beyaz rengin çeşitli motiflerle bir araya geldiği bleu blanc tarzı, artık birçok kişinin favorisi. Ev dekorasyonuna bu stili yansıtmak biraz zor olsa da sofranızda özgürsünüz. Bu modaya yemek takımınızla katılmak için Karaca Maren 6 Kişilik Yemek Takımı'nı kullanabilirsiniz. İç ferahlatan mavi tonu ve şık desenleriyle beğeni kazanan yemek takımı, sofranızın baş tacı olabilir. 24 parçadan oluşan takımı hem günlük olarak hem misafirleriniz için kullanabilirsiniz.

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4. Geometrik desenlerle modern bir şıklık

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Sofranızda modern bir hava yakalamak istiyorsanız geometrik şekillerle şıklığı yakalayan yemek takımlarına yönelebilirsiniz. Eğer istediğiniz buysa Porland Strappy Lebon Yemek Takımı'na mutlaka göz atmalısınız. Bu yemek takımı, şık ve modern duruşunun yanında kalitesiyle de sizi memnun eder. Çünkü Porland Strappy Lebon, üstün kalitesi ve uzun süreli kullanım ömrüyle öne çıkan en iyi yemek takımlarından biri. Yüzey koruması üst seviyede olan takımın ömür boyu desen çıkmama garantisi var. Böylece tabaklarınızı gönül rahatlığıyla bulaşık makinenizde yıkayabilir, hatta mikrodalga fırında bile kullanabilirsiniz.

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5. Hoş bir yemek takımıyla her gününüzü güzelleştirin

Sofraya oturunca yemek takımını incelemek, hoş ve iç ısıtan desenleri görmek çok keyif verici. Böyle bir etki yaratan ve daha yemekleri tatmadan keyif almanızı sağlayacak kaliteli yemek takımları önerisinde sıra Korkmaz Vanessa Collection Yemek Takımı'nda. Bu set, bakmaya doyamayacağınız şık desenlere sahip. Baharın canlı renkleri ve doğanın huzur veren desenleriyle süslü yemek takımı, masanıza bambaşka bir hava katacak. Sizi ve sevdiklerinizi sofraya her oturduğunuzda keyiflendirecek takım, 24 parçaya sahip. En iyi yemek takımı markalarından biri olan Korkmaz kalitesiyle bu takımı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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6. Çin porselenlerini andıran tablo gibi bir yemek takımına ne dersiniz?

Porselen ve seramik ürünler, başlı başına bir sanat. Üzerindeki işlemeler ve motiflerin bu sanatı daha da ileriye taşıdığı aşikar. Porland Woods Yemek Takımı'nda ise ikisi bir arada. Bir tuvali andıran tabaklardaki tablo gibi desenler, yemek takımına kendine has bir hava katar. 32 parçadan oluşan takım ile eşsiz bir sofra yaratabilir, göz kamaştıran davetler verebilirsiniz. Takımda düz ve çukur tabakların yanı sıra kase ile 24 cm'lik kayık tabaklar da var.

Buraya tıklayarak bu sıra dışı yemek takımına sahip olabilirsiniz.

7. Asil bir desenle çarpıcı bir etki

Sade bir takımla şıklığı yakalamak istiyorsanız yemek takımı önerileri arasında dolaşmayı bırakın. Çünkü istediğiniz etkiyi Bella Maison Mix Garden Yemek Takımı'nda bulabilirsiniz. Kardelen, orkide, kiraz ve manolya çiçeği desenleri ve bu çiçeklerin renkleriyle süslenen tabaklar; sıkıcı desenlerden oldukça uzak. 4 kişilik yemek takımıyla günlük kullanımda kendinize güzellik yapabilir, sevdiklerinizle güzel sofralar hazırlayabilirsiniz. O güzelim desenlerin çıkmasından ya da solmasından korkmayın. Stoneware malzemeden üretilen yemek takımı, seramiğe göre daha dayanıklı ve üstelik bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

Asaleti tabaklarla buluşturan yemek takımına ulaşmak için buraya tıklayın.

8. Dama desenli yemek takımlarının uygun fiyatlı alternatifi burada

Sofra ürünlerinde dama desenleri, birçok modaya öncülük eden Kardashian ailesiyle ünlü oldu, açıkçası iyi de oldu. Çünkü bu siyah-beyaz desenler, klasikten sıkılanlar için iyi bir tercih haline geldi. Dama deseninin en iyi şekilde kullanıldığı ve en kaliteli yemek takımlarından biri olan Nehir Dama Desenli Yemek Takımı ile tanışın. Bu deseni çiçeklerle buluşturan takım sayesinde sıra dışı bir sofra hazırlayabilirsiniz. Dünyayı peşinden sürükleyen modaya, uygun fiyatlı bir takımla uyabilirsiniz. Kenarlarında altın şeritler bulunan tabakları altın renkli çatal bıçak takımlarıyla kullanırsanız daha kaliteli bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Dama desenli yemek takımını yakından görmek için buraya tıklayın.

9. Alışılmışın dışında bambaşka bir yemek takımı

Ne porselen ne seramik, camdan üretilen bir yemek takımına ne dersiniz? Modernliğin ve yeniliğin sınırlarına ulaşan o yemek takımı, Karaca Pop Up. Bu yemek takımını farklı kılan sadece cam olması değil. Alacalı görünümü de ne kadar farklı bir takım olduğunu ortaya koyuyor. Onu diğer yemek takımlarından ayıran bu özellikler ise şıklığından hiçbir şey götürmüyor. Pop Up Yemek Takımı'nı tıpkı onun gibi farklı bir çatal kaşık takımıyla kombinlerseniz hafızalara kazınan bir sofra hazırlayabilirsiniz.

18 parçadan oluşan bu sıra dışı yemek takımına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

10. Pembeden vazgeçemeyenlere harika bir yemek takımı önerisi

Birçok kişi tercih etmeye çekinse de kabul edelim ki pembenin kendine has tatlı bir havası var. Pembe, doğru bir tonda kullanıldığında gözü rahatsız etmeden hoş bir etki yaratabilir. The Mia Viola Yemek Takımı, bunun eşsiz bir örneği. Uçuk pembe tonunun kullanıldığı takım, tatlı motiflerle süslü. Birçok çatal bıçak takımına uyum sağlayabilecek bu takımla ilgi çekici sofralar hazırlayabilirsiniz. Bu takımı kullanırken beyaz ve sade bir masa örtüsü kullanmanızı öneririz. Böylece takımın soft havasını bozmadan harika bir denge yakalayabilirsiniz.

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