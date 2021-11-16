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‘Yemeksepeti hacklendi mi? Bilgilerim mi çalındı?’ sorularına ilişkin şirketten açıklama!

16.11.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en büyük sipariş platformlarından Yemeksepeti'nin hacklendiği öne sürüldü. 8 ay önce siber saldırıya uğrayan şirketin yeniden hacklendiği, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yemeksepeti’nden hack iddialarının ardından açıklama yapıldı.

‘Yemeksepeti hacklendi mi? Bilgilerim mi çalındı?’ sorularına ilişkin şirketten açıklama!

Yemeksepeti, bazı kötü niyetli kişilerin kaynağı belli olmayan verileri fidye isteyerek yayınlama tehdidinde bulunduğunu belirtti. Hacklenme iddialarıyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını açıklayan Yemeksepeti, bu tip yasadışı talepleri değerlendirmeye dahi almayacaklarını kaydetti.

YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ?

Yemeksepeti, kötü niyetli bazı kişilerin, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek, bu verileri yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulunduklarını duyurdu.

Yemeksepeti'nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır.

Yemeksepeti olarak bu tip yasa dışı talepleri değerlendirmeye dahi almamızın mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz.

Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir. Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz."

8 AY ÖNCE SİBER SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Yemeksepeti, 8 ay önce yaşanan siber saldırının ardından isim-soy isim, doğum tarihi, kayıtlı telefon numarası, adres bilgileri ve e-posta adresleri, açık olarak görülemeyen SHA-256 Algoritması ile maskelenmiş giriş şifrelerinin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Fakat Yemeksepeti, kredi kartı bilgileri dâhil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye veya şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Apple ve Facebook hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını aktarmıştı. Şirket, o dönem kullanıcılarına Yemeksepeti şifrelerini değiştirmelerini önermişti.

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