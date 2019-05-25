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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 24 Mayıs Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2019 02:25 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 20-24 Mayıs haftasında ekrana gelen 389. son bölümünde sonuçlar açıklandı. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Final bölümü ise Çiğdem Üregen'in evinde çekildi. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 24 Mayıs Cuma Yemekteyiz sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 24 Mayıs Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 20-24 Mayıs haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Sevda Çakır, İhsan Bilgeday, Pakize Bıyıklı, Aytaç Erdoğan, Çiğdem Üregen 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 20-24 Mayıs haftası yayınlanan 389. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Çiğdem Üregen'in evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı. Yarışmacılar hafta boyunda yaptıkları puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 19 puanla Aytaç Erdoğan oldu. Haftanın dördüncü 22 puan alan Sevda Çakır olurken, 26 puan alan İhsan Bilgeday haftayı üçüncü olarak kapattı. Haftayı ikincilikle kapatan Pakize Bıyıklı toplamda 28 puan aldı. Bu sonuçlarla, Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 29 puan alan Çiğdem Üregen oldu.


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