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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 12 Nisan Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2019 00:16 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'de bu hafta 'En İyiler' yarıştı. Yemekteyiz'in 8-12 Nisan haftasında ekrana gelen 359. son bölümünde sonuçlar açıklandı. Yemekteyiz Best Of'un bu haftasında, puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 12 Nisan Cuma Yemekteyiz Best Of yarışması sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 12 Nisan Cuma sonuçları

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 8-12 Nisan Best Of haftasında heyecan doruktaydı. Önceki sezonlarda yarışmış en iyi yarışmacıları bir araya getiren Yemekteyiz'in 8-12 Nisan haftası yayınlanan 359. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Fatma Kaplan'ın evinde yapıldı.

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 18 puanla Gizem Hanım oldu. Haftanın dördüncüsü 22 puan alan Sinan Bey oldu. 24 puan alan Fatma Hanım ise haftayı üçüncü olarak kapadı. Haftayı ikincilikle tamamlayan Hikmet Bey toplamda 28 puan aldı. Büyük ödülün sahibi ve haftanın birincisi ise toplamda 30 puan alan Sevda Hanım oldu.


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