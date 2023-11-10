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Yemekteyiz'de gergin anlar! Bir anda kapı çaldı ve herkes şoke oldu! Yarışmacı yemeği beğenmeyince bakın ne yapmış

10.11.2023 10:29 | Son Güncelleme:
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Tv8 ekanlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz her bölümüyle çok konuşuluyor. Renkli yarışmacıları ve yarışmadaki diyalogların gündem olduğu yarışmada bu defa aniden çalan kapı gündem oldu. Yarışmanın son gününde bir yarışmacı yemeği beğenmeyince bakın ne yaptı...

Zuhal Topal'ın sunumuyla Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Yemekteyiz her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Programdaki yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar ise sosyal medyada gündem oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz'de bu defa aniden çalan kapı herkesi şaşırttı.

Haftanın final gününde son yarışmacı Rizeli Muhammet Ali Bey oldu. Hafta başından beri Sultan Hanım'la çay krizi yaşayan Muhammet Ali Bey karadeniz yemekleri yaptı. Yemeklerden dolayı aç kaldığını söyleyen Sultan Hanım'ın yemek siparişi vermesi olay oldu.

1 yemekteyiz

Yemek tadımı devam ettiği esnada bir anda kapı çalınca Muhammet Ali Bey karşısında kurye görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kurye 'Sultan Hanım'a paket var' dedi ancak Muhammet Ali Bey 'Sultan Hanım yok burada' diyerek geri çevirdi.

yemektyeiz 2

Muhammet Ali Bey içeri girip kuryenin geldiğini söyleyince Sultan Hanım 'Ben yemek söylemiştim' diyerek kuryeden paketini aldı. Sultan Hanım'ın lahmcun sipariş ettiğini gören Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar şoke oldu. O anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

zuhal topla

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