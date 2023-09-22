Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? 22 Eylül 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? Yarışmacılar ve puan durumu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının kazananı bugün belli olacak. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi Faika mı, Zerrin mi, İsmail mi, Eren mi yoksa Büşra mı olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi ve ve puan durumu bu akşam belli oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (22 EYLÜL 2023 CUMA)

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 22 Eylül 2023 Cuma günü haftanın final bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün birinci olan yarışmacı belli olacak.

Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim 75 bin TL'nin sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (18-22 EYLÜL 2023)