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Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? 22 Eylül 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? Yarışmacılar ve puan durumu!

22.09.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi, 22 Eylül 2023 Cuma günü Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında saat 16:00'da ekrana gelecek olan bölümde belli olacak. Faika, Zerrin, İsmail, Eren ve Büşra arasından kimin birinci olacağı merak konusu oldu. Kazanan yarışmacısı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? 22 Eylül 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının kazananı bugün belli olacak. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi Faika mı, Zerrin mi, İsmail mi, Eren mi yoksa Büşra mı olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi ve ve puan durumu bu akşam belli oluyor.

Zuhal Topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (22 EYLÜL 2023 CUMA)

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 22 Eylül 2023 Cuma günü haftanın final bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün birinci olan yarışmacı belli olacak.

Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim 75 bin TL'nin sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (18-22 EYLÜL 2023)

  1. gün yarışmacısı : Faika Hanım
  2. gün yarışmacısı : Zerrin Hanım
  3. gün yarışmacısı : İsmail Bey
  4. gün yarışmacısı : Eren Bey
  5. gün yarışmacısı : Büşra Hanım

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