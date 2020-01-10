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  4. Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 10 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 10 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 23:19 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 6-10 Ocak haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Seda Sayan ile Yemekteyiz'in final bölümü Ayşe Sabah'ın evinde çekildi. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülü kazanan belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 10 Ocak Cuma sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 10 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu hafta Tuğba Yılmaz, Rabia Zeynep Işık, Turgut Bebek, Polina Kuvvetli, ve Ayşe Sabah yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

yemekteyiz

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın finalinde Ayşe Sabah, konuklarını ağırladı. Ayşe Sabah, yarışmacıların karşısına tutmaç çorbası, ıspanaklı börek, bonfile sarma, arpa şehriyeli pirinç pilavı ve profiterolden oluşan menüyle çıktı. Ayşe hanımın yemeklerini tadan yarışmacılar daha sonrasında puanlarını verdiler.

Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi yapılan puanlama sonrasında belli oldu. Seda Sayan'ın verdiği puanlar sonrasında Yemekteyiz'de haftanın birincisi toplamda 27 puanla Rabia Zeynep Işık oldu. Kazanan isim on bin liralık büyük ödülün sahibi oldu.


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