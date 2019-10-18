Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 18 Ekim Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 14-18 Ekim haftasında heyecan sona erdi. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.
YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali Aşkın Boz'un evinde yapıldı. Yemekteyiz yarışmasının yeni bölümünde, Aşkın Hanım, rakiplerine karşı mücadele etti. Aşkın Boz haftanın son günü konuklarına çeşm-i nigar çorbası, paçanga böreği, mevsim salatası, fırında rosto köfte, mantarlı mısırlı pirinç pilavı, vişneli muhalebi menüsünü hazırladı.
Yemek konusunda beş farklı yarışmacının her gün iddialı menülerle yarıştığı programda, yapılan puanlamada en yüksek puanı alan bir isim büyük para ödülünü kazandı.
Yemekteyiz'in 14 - 18 Ekim haftasında 21 puan Bilge Öğüt haftayı birincilikle tamamladı. Böylece yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.
YEMEKTEYİZ'DE KİM KAÇ PUAN ALDI?
Yemekteyiz haftanın birincisi seçilmeden önce Seda Sayan, yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanları açıkladı.
Buna göre 1. gün yarışmacısı Nebiye Yanıt Şat'ın arkadaşlarından aldığı toplam puan 10 oldu (Seda Sayan'dan 7 puan, toplam 17 puan)
gün yarışmacısı Ekrem Semetay'ın aldığı puan 12 oldu. (Seda Sayan'dan 7 puan alarak haftanın ikinici oldu: Toplam puan 19)
YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
BİLGE ÖĞÜT
Satış temsilciliği yapan Bilge Hanım Yemekteyiz'de haftanın ikinci günü yarıştı. Yarışmacı hazırladığı menülerle iddialı olduğunu dile getirdi.
EKREM SEMETAY
Öğrenci olan Ekrem Bey, Yemekteyiz'de üçüncü gün mücadele etti. Ekrem Bey, hazırladığı yemekler ile yarışmacıların eleştiri oklarına hedef oldu.
SEVDA ÇEKİN
Sevda Çekin ev hanımı ve yemek konusunda iddialı olduğunu belirtiyor. Haftanın dördündü günü yarışan Sevda Hanım Bilge Hanım'ın hazırladığı tatlıyı oldukça eleştirmişti.
NEBİYE YANIK ŞAT
Ev hanımı olan Nebiye Hanım, haftanın ilk günü misafirlerini konuk etti.
AŞKIN BOZ
Yemekteyiz'in final günü yarışan Aşkın Hanım aşçılık mesleği ile ilgileniyor. Aşkın Hanım menüsü ile misafirlerinde fark atacağını söylüyor.
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