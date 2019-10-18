Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 18 Ekim Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 14-18 Ekim haftasında heyecan sona erdi. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali Aşkın Boz'un evinde yapıldı. Yemekteyiz yarışmasının yeni bölümünde, Aşkın Hanım, rakiplerine karşı mücadele etti. Aşkın Boz haftanın son günü konuklarına çeşm-i nigar çorbası, paçanga böreği, mevsim salatası, fırında rosto köfte, mantarlı mısırlı pirinç pilavı, vişneli muhalebi menüsünü hazırladı.

Yemek konusunda beş farklı yarışmacının her gün iddialı menülerle yarıştığı programda, yapılan puanlamada en yüksek puanı alan bir isim büyük para ödülünü kazandı.

Yemekteyiz'in 14 - 18 Ekim haftasında 21 puan Bilge Öğüt haftayı birincilikle tamamladı. Böylece yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.