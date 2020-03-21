Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 20 Mart Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu hafta Orhan Güneş, Semra Girişken, Nazan Dibek, Satı Avcı ve Serkan Karaman yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de 16-20 Mart haftası birincisi açıklandı. Yarışmada son gün yarışmacısı Serkan, Yemekteyiz haftanın finalinde rakiplerini ağırladı. Günün puanlaması yapıldıktan sonra Yemekteyiz haftanın yarışmacıları arasında en çok puanı alan kişi belli oldu. Rakiplerinden aldıkları puan ve Seda Sayan'ın verdiği puan sonrasında Yemekteyiz haftanın birincisi Semra Girişken oldu.



