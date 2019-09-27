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Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 27 Eylül Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 23:47 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 23-27 Eylül haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Seda Sayan ile Yemekteyiz'in final bölümü Neslihan Altınbaşak'ın evinde çekildi. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülü kazanan belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 20 Eylül Cuma sonuçları ve haftanın birincisi

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 27 Eylül Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 23-27 Eylül haftasında heyecan sona erdi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali Neslihan Altınbaşak'ın evinde yapıldı. Neslihan hanımın hazırladığı menünün ardından, puanlama bölümüne geçildi. Yemekteyiz'in 23 - 27 Eylül haftasında 32 puanla en çok puanı alan isim Neslihan Hanım oldu. Böylece yarışmacı para ödülünü almaya hak kazandı.

YEMEKTEYİZ'iN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

TAMER ERGÜN
Tamer Bey evli ve 2 çocuk babası. Zabıta memuru olan yarışmacı komedyenliğe sempati duyuyor. Yarışmacı yemek konusunda oldukça iddialı.

EMRE CAN İRKİLMEZ
Haftanın dördüncü günü yarışan Emre Can İrkilmez satış temsilciliği mesleğini icra ediyor. yarışmacının sosyal medya fotoğrafları dikkat çekiyor.

GÜLER UYAR
Yemekteyizin ikinci günü yarışan Güler Uygar, ev hanımı ve yemek konusunda iddialı olduğunu söylüyor.

FATMA DALE
Temizlik görevlisi olan yarışmacı, Yemekteyiz'de üçüncü gün yarıştı. Yarışmacı yemek konusunda rakiplerinin önüne geçmek istiyor.

NESLİHAN ALTINBAŞAK
Yemekteyiz yarışmasında 27 Eylül Cuma günü yarışan Neslihan hanım satış destek uzmanlığı mesleği ile ilgileniyor.

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