Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 27 Eylül Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 23-27 Eylül haftasında heyecan sona erdi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali Neslihan Altınbaşak'ın evinde yapıldı. Neslihan hanımın hazırladığı menünün ardından, puanlama bölümüne geçildi. Yemekteyiz'in 23 - 27 Eylül haftasında 32 puanla en çok puanı alan isim Neslihan Hanım oldu. Böylece yarışmacı para ödülünü almaya hak kazandı.

YEMEKTEYİZ'iN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

TAMER ERGÜN

Tamer Bey evli ve 2 çocuk babası. Zabıta memuru olan yarışmacı komedyenliğe sempati duyuyor. Yarışmacı yemek konusunda oldukça iddialı.

EMRE CAN İRKİLMEZ

Haftanın dördüncü günü yarışan Emre Can İrkilmez satış temsilciliği mesleğini icra ediyor. yarışmacının sosyal medya fotoğrafları dikkat çekiyor.

GÜLER UYAR

Yemekteyizin ikinci günü yarışan Güler Uygar, ev hanımı ve yemek konusunda iddialı olduğunu söylüyor.

FATMA DALE

Temizlik görevlisi olan yarışmacı, Yemekteyiz'de üçüncü gün yarıştı. Yarışmacı yemek konusunda rakiplerinin önüne geçmek istiyor.

NESLİHAN ALTINBAŞAK

Yemekteyiz yarışmasında 27 Eylül Cuma günü yarışan Neslihan hanım satış destek uzmanlığı mesleği ile ilgileniyor.

