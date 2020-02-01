Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 31Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu hafta Yasemin Erdem, Emin Bozdemir, Türkan Armutlar, Seyhan Çelik ve Neşe Can yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz haftanın finalinde Neşe Can'ın evine konuk olundu. Günün puanlaması yapılması ardında Seda Sayan, Yemekteyiz haftanın birincisi kim açıkladı.

Yarışmacıların rakiplerin aldıkları puanlar sonrasında Yemekteyiz haftanın birincisi Seda Sayan'ın verdiği puanlar ile belli oldu.

Hafta toplamında Seda Sayan'ın da puanlarıyla birlkte 22'şer puan alan Türkan Armutlar ve Seyhan Çelik birinciliği paylaştı. 10 bin TL'lik ödül ise ikiye bölündü.

Yemekteyiz'de Yasemin Erdem 18 puan, Neşe Can 16 puan ve Emin Bozdemir ise 21 puan topladı.



