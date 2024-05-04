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  4. Adana'da silahlı saldırı dehşeti! Küçük çocuğuyla yoldan geçen kadın ensesinden vurularak öldü

Adana'da silahlı saldırı dehşeti! Küçük çocuğuyla yoldan geçen kadın ensesinden vurularak öldü

04.05.2024 20:26
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Adana'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda korkunç bir olay yaşandı. Saldırı sırasında, içerisinde 10 yaşındaki oğlunun da olduğu otomobiliyle yoldan geçen bir kadın vuruldu. Ensesine kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da silahlı saldırı dehşeti! Küçük çocuğuyla yoldan geçen kadın ensesinden vurularak öldü

Motosikletli 2 kişi, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.

YANINDA 10 YAŞINDAKİ OĞLU DA VARDI

Kurşunlardan biri, otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etti. 3 yaşındaki oğlunu kursa bıraktıktan sonra 10 yaşındaki oğluyla eve dönerken kurşunun hedefi olan Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen minibüse çarparak durdu.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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