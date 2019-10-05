Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 4 Ekim Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 30 Eylül-4 Ekim haftasında heyecan sona erdi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali Buket Demirtaş'ın evinde yapıldı. Yemek konusunda beş farklı yarışmacının her gün iddialı menülerle yarıştığı programda, yapılan puanlamada en yüksek puanı alan bir isim büyük para ödülünü kazandı.

Seda Sayan'la Yemekteyiz'de 5. gün yarışmacısı Buket Demirtaş, iddialı menüsü ile cuma akşamı misafirlerini konuk etti. Buket Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan diğer yarışmacılar oylama kısmına geçti. Seda Sayan ve diğer yarışmacılardan gün sonunda 10 puanı alan Sema Erdal haftayı birincilikle bitirdi. Sema Hanım hafta boyunca ise toplam 22 puan topladı. Böylece yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLERDİ?