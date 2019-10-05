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Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 4 Ekim Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 00:21 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 30 Eylül - 4 Ekim haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Seda Sayan ile Yemekteyiz'in final bölümü Buket Demirtaş'ın evinde çekildi. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülü kazanan belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 4 Ekim Cuma sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 4 Ekim Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 30 Eylül-4 Ekim haftasında heyecan sona erdi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali Buket Demirtaş'ın evinde yapıldı. Yemek konusunda beş farklı yarışmacının her gün iddialı menülerle yarıştığı programda, yapılan puanlamada en yüksek puanı alan bir isim büyük para ödülünü kazandı.

Seda Sayan'la Yemekteyiz'de 5. gün yarışmacısı Buket Demirtaş, iddialı menüsü ile cuma akşamı misafirlerini konuk etti. Buket Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan diğer yarışmacılar oylama kısmına geçti. Seda Sayan ve diğer yarışmacılardan gün sonunda 10 puanı alan Sema Erdal haftayı birincilikle bitirdi. Sema Hanım hafta boyunca ise toplam 22 puan topladı. Böylece yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLERDİ?

SERAP GÖKÇEK
İnşaat sektöründe çalışan yarışmacı Serap Gökçek evli ve iki çocuk annesi. Yemek konusunda iddialı olan yarışmacı rakiplerine karşı fark yaratmak istiyor.

SEMA ERDAL
Evli ve iki çocuk annesi olan Sema Hanım haksız eleştirileri sevmeyen yapısı olduğunu söylüyor.

KÜBRA YASENUR ALKAN
27 yaşında olan Kübra Yasenur Alkan, evli ve bir çocuk annesi. Hijeyene büyük bir önem veren Kübra Yasenur Alkan, Yemekteyiz'in üçüncü gününde yarışacak.

LEVENT CANGÜLEÇ
Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Levent Bey, seyahat etmeyi ve yürüyüş yapmayı seviyor.

BUKET DEMİRTAŞ
Yemekteyiz'de haftanın beşinci günü yarışan Buket Hanım pastacılık mesleğini icra ediyor. Buket Hanım birinci olmak için rakiplerine karşı iddialı olduğunu belirtiyor.

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