Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz'de yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet devam ederken program, sık sık gergin anlara da sahne oluyor.

Haftanın ikinci gününde yarışan Tansu Taşkın, annesinin yaptığı salatayı masaya getirince herkes şoke oldu.

"BEN BUNU KABUL ETMEM"

Sunucusu Onur Büyüktopçu, salatayı kendisinin yapmadığını öğrenince "Ben bunu kabul etmem" diyerek bir puan kıracağını söyledi. Diğer yarışmacılar da Büyüktopçu'ya destek vererek salatayı tatmayacaklarını söyledi.

Yarışmacıları kandırmaya çalışan Tansu Taşkın'ın salatanın kendisinin yapmadığı ortaya çıkınca, "Gözden kaçmamış" şeklinde verdiği cevap dikkat çekti.



