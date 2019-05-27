Yemen'de sel felaketi!

Yemen'de başkent Sana başta olmak üzere çeşitli şehirlerde etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı.
Meydana gelen sel felaketinde Marib şehrinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun ise kaybolduğu bildirildi.
Ülke genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel şehirler arası ulaşımı olumsuz etkilerken, şehirlerdeki altyapıya da ciddi oranda zarar verdi.
(İHA)
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