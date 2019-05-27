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Yemen'de sel felaketi!

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.05.2019 21:31 | Son Güncelleme

Yemen'de meydana gelen sel felaketinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun kaybolduğu belirtildi.

Yemen'de başkent Sana başta olmak üzere çeşitli şehirlerde etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı.

Meydana gelen sel felaketinde Marib şehrinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun ise kaybolduğu bildirildi.

Ülke genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel şehirler arası ulaşımı olumsuz etkilerken, şehirlerdeki altyapıya da ciddi oranda zarar verdi.

(İHA)

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Yemen sel

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