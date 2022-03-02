Kıskanç eş üzerine isporto döküp yakmıştı! 10 yıl sonraki halini görenler tanıyamadı

Avustralya’da yaşayan Dana Vulin isimli kadının yaşamı 2012 yılında yaşadığı korkunç olay nedeniyle kökünden değişti. O dönemde henüz 26 yaşında olan Vulin, partide tanıştığı Daniel Stone isimli bir gençle konuştuğu için çocuğun kıskanç kız arkadaşının saldırısına maruz kaldı. Kıskanç sevgilisinin saldırısı sonucunda vücudunun %60’ı üçüncü derece yanıklara maruz kalan Vulin, mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. İyileşme sürecine giren Vulin, 10 yıl içinde vücudundaki yara izlerinden kurtulabilmek için 200’den fazla ameliyat olmak zorunda kaldı. Sosyal medyadan beden pozitifliğini anlatan paylaşımlarıyla kısa sürede popüler olmayı başaran Vulin, son görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi.

“ASLA PES ETME”

Şimdilerde 36 yaşında olan Vulin, 10 yıl içinde iyileşmek için zorlu bir sürece katlandığını dile getirdi. Bedeninde kalan yaralarla gurur duyduğunu ve onları saklamak zorunda olmadığını dile getiren Vulin son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

Yaşam mücadelesiyle diğer insanlara ilham olmak istediğini söyleyen Vulin, “Asla pes etme. Ölmek belki de daha kolay olurdu ancak ben hiçbir zaman kolay olan yolu tercih etmedim. Daha çok hayatta kalanlara ve insanlara her şeyin mümkün olduğunu göstermek için paylaşımlar yapıyorum. Bu lanetli yaralarımla gurur duyuyorum. Vücudumun üzerinde her zaman yüksek motivasyonla çalışmalar yapıyorum” dedi.



