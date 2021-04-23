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Yener Çevik: Eşim sayesinde 185 kilo verdim

23.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapçi Yener Çevik, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. Vücudunda 36 tane kırık olduğunu ifade eden Çevik, bir dönem aşırı kiloları yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi. Çevik, "300 kiloya yakındım. Eşim sayesinde 1,5 kiloda 185 kilo verdim" şeklinde konuştu.

Yener Çevik: Eşim sayesinde 185 kilo verdim

Yener Çevik, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Çevik, müzik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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"AYKIRIYIM"

"Lise mezunuyum" diyen Yener Çevik, "Eşim beden eğitimi öğretmeni. İki kardeşiz. Abim normal insan, kimya öğretmeni... Her ailenin istediği bir çocuk. Ben de sorunlu bir çocuk değilim ama aykırıyım" ifadelerini kullandı.

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Hakkında bilinmeyenlerini anlatan rapçi, "Kenar mahalle insanıyız. Bit sorunu vardı bizim dönemlerde. Bize bulaşmasın diye patır patır kazıdık kafayı. Şimdi moda oldu" dedi.

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"İŞSİZ KALINCA İSTANBUL'A GELDİM"

Yaşadığı zorlukları kendisinde artıya çevirdiğini dile getiren Yener Çevik, "Benim için zorluklar öğretmenim. İşsiz kalınca İstanbul'a geldim. Doldurmadığım CV, bırakmadığım fabrika kalmadı. Evde tırnaklarımı yiyorum 'Ben niye başarılı olamıyorum?' diye. Çünkü iyi müzik yaptığımı biliyorum. Dedim ki; 'Savaş, savaş alanında kazanılır. Evde boş boş oturarak değil...' Burada da büyük bir savaş var" şeklinde konuştu.

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Değişen hayatından söz eden 41 yaşındaki Çevik, şunları söyledi:

Benim hayatım patronumu tanıdığım gün değişti. Yıl 2008... Hakkını asla yemem. İlk albümüm 'Sus', 1995 yılında... 1 lira bile kazanmadım. Sonra işporta rap albümünü çıkardım. Her şeyini kendim yaptım. Ağır Müslümcüyüm. Yaptığım müziğin sound'unda da arabesk var. Bunu ilk yapan da benim, patenti bana ait. 1995'te albüm yapmaya başladım ama 2014'ten beri evimi geçindirecek parayı kazanabiliyorum. Dijitalden...

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"2014'E KADAR YATALAK KALDIM"

2012 yılında İstanbul'dan İzmir'e giderken büyük bir trafik kazası geçirdiğini açıklayan ünlü rapçi, "2014'e kadar yatalak kaldım. Şimdi de bastonla hayatıma devam ediyorum. 2 yıl yatalak kalınca en güzel şarkımı çıkardım; 'Siyah Beyaz'. Şu anki Yener Çevik ikici kırılmayla ortaya çıktı" dedi.

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Vücudunda 36 parça kırık olduğunu ifade eden Yener Çevik, "Omuz, kalça, diz altı... Bütün sağ taraf. Allah'tan kalçada titanyum var. Jennifer Lopez'den daha pahalı" açıklamasını yaptı.

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"EŞİM SAYESİNDE 185 KİLO VERDİM"

"300 kiloya yakındım. Eşim sayesinde 1,5 kiloda 185 kilo verdim" diyen Çevik, "8 XL idim. Şuan 3 XL giyiyorum. Onun sayesinde geldim bu hale. Hayatımı kurtardı, her şeyimi kurtardı. Kendimi zayıf sanıyordum o zamanlar. Şu anda 127 kiloyum. 30 kilo daha vereceğim" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Armağan Çağlayan
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