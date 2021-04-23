Yener Çevik: Eşim sayesinde 185 kilo verdim

Yener Çevik, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Çevik, müzik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AYKIRIYIM"

"Lise mezunuyum" diyen Yener Çevik, "Eşim beden eğitimi öğretmeni. İki kardeşiz. Abim normal insan, kimya öğretmeni... Her ailenin istediği bir çocuk. Ben de sorunlu bir çocuk değilim ama aykırıyım" ifadelerini kullandı.

Hakkında bilinmeyenlerini anlatan rapçi, "Kenar mahalle insanıyız. Bit sorunu vardı bizim dönemlerde. Bize bulaşmasın diye patır patır kazıdık kafayı. Şimdi moda oldu" dedi.

"İŞSİZ KALINCA İSTANBUL'A GELDİM"

Yaşadığı zorlukları kendisinde artıya çevirdiğini dile getiren Yener Çevik, "Benim için zorluklar öğretmenim. İşsiz kalınca İstanbul'a geldim. Doldurmadığım CV, bırakmadığım fabrika kalmadı. Evde tırnaklarımı yiyorum 'Ben niye başarılı olamıyorum?' diye. Çünkü iyi müzik yaptığımı biliyorum. Dedim ki; 'Savaş, savaş alanında kazanılır. Evde boş boş oturarak değil...' Burada da büyük bir savaş var" şeklinde konuştu.

Değişen hayatından söz eden 41 yaşındaki Çevik, şunları söyledi:

Benim hayatım patronumu tanıdığım gün değişti. Yıl 2008... Hakkını asla yemem. İlk albümüm 'Sus', 1995 yılında... 1 lira bile kazanmadım. Sonra işporta rap albümünü çıkardım. Her şeyini kendim yaptım. Ağır Müslümcüyüm. Yaptığım müziğin sound'unda da arabesk var. Bunu ilk yapan da benim, patenti bana ait. 1995'te albüm yapmaya başladım ama 2014'ten beri evimi geçindirecek parayı kazanabiliyorum. Dijitalden...