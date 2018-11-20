Yenge farkındalık için daldı!

Türk bir sosyal medya kullanıcısıyla yaptığı sohbet sonrasında ülkemizde de tanınan bir yüz haline gelen ve ‘Yenge’ lakabıyla tanınan Amanda Cerny, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önemli bir konuya parmak bastı.

Amanda Cerny bilinçlendirmek için daldı

Dalış yaparken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Cerny, bir yandan etkileyici fiziğini gözler önüne sererken bir yandan da denizlerdeki kirliliğin insan hayatını ne kadar olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

İşte Cerny’nin paylaştığı o satırlar:

“Gerçek deniz kızları plajlarına iyi bakar. Denizkızı rüyalarımı gerçekleştirirken bir yandan da dünyadaki mercan resiflerinin sağlığı hakkında daha fazla şey öğrenme ve onlara yakından bakabilme fırsatı buldum.

Gördüğünüz gri resif son derece sağlıksız bir durumda…

Mercan kayalıkları tüm okyanus yaşamının yüzde 25’ini destekliyor!