Yeni akım; binlerce kişi ütü masası alıp meydana koştu... Görenler ne olduğunu anlamadı

Dijital çağ ve sosyal medya kullanımı birçok zaman zaman bazı akımların dünya genelinde viral olmasını sağlıyor. Son akım ise ütü masası... Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce insan eline aldığı ütü masaları ise meydanlara akın etti.

YENİ AKIM: ÜTÜ MASASI PARTİSİ

'Ütü masası partisi' olarak adlandırılan akım sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çekerken, ütü masalı son görüntüler Belçika'nın Gent şehrinden geldi. Videolarda insanların ellerindeki ütü masaları ile meydanlara koştuğu görüldü.

ÜTÜ MASALARINI BİRÇOK ŞEKİLE SOKUYORLAR

Akım spontane bir eğlence anlayışı olarak ortaya çıkarken, ütü masaları ile bir araya gelen kişiler doyasıya eğleniyor. Ellerindeki masalar ile meydana gelen kişiler ütü masasını birçok araç yerine kullanıyor. Bazıları sadece tezgah olarak kullanırken, bazıları DJ masası olarak kullanıyor. Bazıları da ütü masalarını dans pistine çeviriyor.

BİRÇOK ÜLKEYE YAYILDI

Akım şimdiye kadar; Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika, ABD, Avustralya, İsviçre ve Avustralya'da görülürken, bu ülkelere yenisi eklenecek gibi görünüyor.