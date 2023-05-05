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Yeni aldığı evin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Onlarca tanesini bir arada görünce şoke oldu... Tuvalete gitmeye bile korkuyor

05.05.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde yeni satın aldığı eve taşınan Amber Hall isimli bir kadın gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Köpeklerinden birinin sürekli olarak garaja gitmesi üzerine dikkatli bir şekilde baktığında Hall, duvarda delikler olduğunu ve deliklerden yılanların çıktığını gördü. Yılan uzmanına danışan Hall, yılanların en az 2 yıldır o evde yaşadığını öğrenince şoke oldu.

Yeni aldığı evin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Onlarca tanesini bir arada görünce şoke oldu... Tuvalete gitmeye bile korkuyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletindeki Centennial bölgesinde yeni bir ev satın alarak taşınan Amber Hall isimli bir kadın hayatının en büyük şokunu yaşadı. Dört yatak odalı, iki banyolu evinin hayallerinin evi olduğunu dile getiren Hall, evinin duvarlarından çıkan yılanları gördüğünde duruma anlam veremedi. Büyük bir panikle bir yılan uzmanına danıştığını ifade eden Hall, yılanla karşılaşmaktan korktuğu için evinde tuvalete bile giremediğini söyledi.

“NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM”

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Evdeki yılanların varlığından köpeklerinden birinin sürekli olarak garaja gitmesi üzerine haberdar olduğunu belirten Hall, “Neye baktığını görmek için onu takip ettim. Garaja gittiğimde duvarlarda delikler olduğunu gördüm. Dikkatli bir şekilde baktığımda ise duvarlardan yılanların çıktığını fark ettim. Ne yapacağımı bilemedim. Panikleyerek onlardan uzaklaştım” dedi.

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42 yaşındaki Hall, tüm hayatını ilk evini satın almak için para biriktirerek geçirdiğini ve şimdi kendisinin ve ailesinin bundan zevk alamadığını ve hatta tuvaletten yılan çıkacağı korkusuyla tuvaleti kullanmaktan bile korktuğunu söyledi.

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Uyurken garip bir tedirginlik hissettiklerini ifade eden Hall, “Yatağa girdiğimde çarşaf ayağıma sürttüğünde dahi yılanın geldiğinden korkarak yerimden sıçrıyorum. İki haftadan kısa sürede evimde bir düzineden fazla yılan gördüm. Daha fazlası olduğuna eminim” diye konuştu.

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Amerika yılan

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