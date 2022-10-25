Yeni dükkanı ortaya çıkan Yasin Obuz'dan CZN Burak göndermesi! 'Aylık gelirim...'

Survivor'dan döndükten sonra Akaretler'de lüks bir hamburgerci açtığı ortaya çıkan Yasin Obuz, çok para kazandığı yönündeki iddialara CZN Burak göndermesinde bulunarak yanıt verdi.

MasterChef ve Survivor yarışmalarıyla ünlenen Yasin Obuz, son günlerde yeni açtığı hamburgerci dükkanı ile gündemde. Obuz, yeni iş yerinden yüksek gelir kazandığı yönündeki söylentilere ''Gelip kasadaki parayı mı saydınız. Aylık gelirim 30 bin TL. Anladınız siz onu'' sözleriyle yanıt verdi. Yasin Obuz'un bu yanıtı, akıllara CZN Burak'ın mahkemeye sunduğu mal beyanını getirdi. İmar kirliliği davasında hakim karşısına çıkan CZN Burak, ''Aylık gelirim 30 bin TL'' diyerek duyanları şaşkına çevirmişti.

Yasin Obuz, daha önce Sirkeci'de bir pilav dükkanı işletiyordu. MasterChef'e katıldıktan sonra satışlarının uçtuğunu söyleyen Obuz, sonrasında Survivor'a katılarak ününe ün kattı. İkinci kez Survivor'da yer alan Yasin Obuz, adadan döndükten sonra Beşiktaş'ın lüks mekanı Akaretler'de yeni bir dükkan açtı. Yasin Obuz'un mekanına ünlü isimler akın ediyor.



