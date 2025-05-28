Yeni estetik trendi tehlike saçıyor! Vücutlarına damgalama yapıyorlar ama bakın sonucu ne oluyor!

Dondurucu soğukla saç ve ciltte değişim yapmayı hedefleyen yeni estetik trend gündem oldu. Uzmanları alarma geçiren bu yeni trend adeta kanser tehlikesi saçıyor.

CİLTTEKİ HÜCRELERİ ÖLDÜRÜYOR

İngiliz uzmanlara göre, vücut ve saç rengine sıvı nitrojen kullanılarak kalıcı işaretleme yapan bu tuhaf çılgınlık, cilt kanseri riskini artırabiliyor. Bunun nedeni, aşırı soğuğun, melanom adı verilen hastalığın en ölümcül türüne karşı koruma sağlayan ciltteki hücreleri öldürmesi.

Lancaster Üniversitesi'nden Profesör Adam Taylor, enfeksiyon, parmak veya uzuv kaybı gibi diğer risklerin de bulunduğunu söyledi. Taylor, "Sıvı nitrojenin ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü derece yanıklara neden olması sadece 20 saniye kadar sürebilir." dedi. Sosyal medyada saçlarını beyazlatmak için kullanmayı düşünenler bile olduğu görüldü.

ÇİFTÇİLER KULLANIYORDU

Dondurucu soğukların pigmentasyon üzerindeki etkisi nedeniyle tüylerin beyazlamasına da neden olduğu düşünülen bu teknik, ilk olarak çiftçiler tarafından hayvanları teşhis etmek amacıyla işaretlemek için kullanılmıştı ancak hayvan derisi insan derisinden çok daha kalın ve dayanıklı olduğu için zarar vermiyor. Uzmanlar, trendin estetik uğruna insanlar için ciddi sağlık tehditlerine yol açabileceğine dikkat çekiyor.