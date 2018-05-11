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Yeni Gelin dizisine sürpriz oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 11.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

Show TV’nin sevilen dizisi Yeni Gelin’in yeni bölümünde Wilma Elles konuk oyuncu oluyor.

Yeni Gelin dizisine sürpriz oyuncu

Dizide 'Helga' karakterine hayat veren, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Wilma Elles’in kuma olarak geldiği zannedilse de durum aslında öyle değildir. Sürpriz gelişmelerle durumun bambaşka olduğunu öğreneceğimiz Yeni Gelin’in yeni bölümünde seyirciyi yine eğlenceli dakikalar bekleyecek.

Dizi de “Helga” karakterini canlandıran Wilma Elles diziyi severek izlediğini ve konuk oyuncu olduğu için de çok mutlu olduğunu belirtirken, dizinin usta oyuncu kadrosunu çok başarılı bulduğunu sözlerine ekledi.

wilma elles

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu’nun üstlendiği dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini Ersoy Güler yapıyor. Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi’nin paylaştığı dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Lale Başar, Renan Bilek, Burçin Bildik, Yonca Şahinbaş, Şilan Makal, Bahar Süer, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu ve Murat Kocacık gibi usta isimler rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
wilma Elles Yeni Gelin

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