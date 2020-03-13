Yeni Hayat dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Yeni Hayat konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın olduğu, yapımcılığını Karga Seven Pictures'ın üstelendiği Yeni Hayat 26 Mart Perşembe 20.00'da Kanal D'de başlıyor.

Senaryosunu Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye üstleniyor.

YENİ HAYAT KONUSU NEDİR?

Dizide, Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece’den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar da kolay değildir.

Zengin iş adamı Timur Karatan (Tayanç Ayaydın) için ise en önemli şey sevdiklerini onlardan gizlediği karanlık dünyasından korumaktır. Eski eşinden yadigar biricik kızı Gökçe Karatan (İpek Filiz Yazıcı) ve şimdiki eşi Yasemin Karatan (Melisa Aslı Pamuk) için yapmayacağı şey yoktur.

Başrolleri kadar hikayesi ile de izleyicinin merakla beklediği Yeni Hayat, yakında Kanal D’de!