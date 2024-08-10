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  4. Yeni imajı çok beğenilmişti... Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Ibiza pozlarıyla olay oldu

Yeni imajı çok beğenilmişti... Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Ibiza pozlarıyla olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 09:25
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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden biri olan ve Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlamış ve doğum günü kareleri ile uzun süre konuşulmuştu. Ünlü isim doğum gününün ardından yaptığı imaj değişikliğiyle de çok beğenilmişti. Şimdilerde tatilde olan Aslışah Alkoçlar Ibiza pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

MYNET-Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Hülya Koçyiğit'in torunu ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden biri olan Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde 31'inci yaş gününü kutladı.

Doğum günü kareleri ile adından söz ettiren Alkoçlar doğum gününün ardından yaptığı imaj değişikliğiyle de çok beğenilmişti. Saçlarını kısacık kestiren ünlü isim son görüntüsü ile Hülya Koçyiğit'e benzetilmiş ve 'tıpkı anneannesi' yorumları yapılmıştı.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Aslışah Alkoçlar'ın eşi ve çocuklarıyla son durağı Ibiza oldu.

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Ibiza tatilinden karelerini peş peşe paylaşan ünlü ismin son gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Alkoçlar'a sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'Hülya Koçyiğit'in gençliği gibi' şeklinde yorumlar yapıldıç.

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Anahtar Kelimeler:
Aslışah Alkoçlar
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