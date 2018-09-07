MAGAZİN

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 13:51 | Son Güncelleme

Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy'un düğününe katılan Burak Özçivit, yeni saçlarının İsmail YK'ya benzetilmesine sinirlenince olay yerinden uzaklaştı.

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, üç yıllık sevgilisi Cem Öğet ile dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenine eşi Fahriye Evcen'le katılan Burak Özçivit, yeni imajının şarkıcı İsmail YK'ya benzetildiğini duyunca sinirlenerek soruları yanıtsız bıraktı.

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İSMAİL YK'YA BENZETİLDİ

Dolgun saçlarıyla şampuan reklamlarında bile oynayan Özçivit, bu sefer saçlarını uzatmaya karar verdi. Uzattığı saçlarıyla arabada poz vererek Instagram hesabından paylaşan Özçivit, takipçileri tarafından şarkıcı İsmail YK'ya benzetildi.

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Oyuncunun hayranları "Burak, İsmail YK'ya özenmiş" yorumlarının yanı sıra fotoğrafın altına YK'nın bazı şarkılarının sözlerini de yazdı.

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"HER HALİNİ BEĞENİYORUM"

Eşinin yeni imajını çok beğendiğini söyleyen Fahriye Evcen, "Ben çok beğeniyorum. Bir süredir bende uzatmasını çok istedim. Her halini beğeniyorum" yorumunu yaptı.

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