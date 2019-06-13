Yeni nafaka tasarısına itiraz eden 100 kadın

Kadınlara süresiz nafaka hakkının sınırlandırılması konusunda birtakım çalışmalar yapılıyor. Meclis’e gelecek yasa geçerse kadınlar belli bir zaman sonra nafaka alamayacak.
Bu duruma tepki gösteren Nafaka Hakkı Kadın Platformu, imza kampanyası başlattı. Kamuoyunda tanınan, farklı mesleklerde çalışan 100 kadın hazırlanan bildiriye imza attı.
“BU GİRİŞİMDEN UZAK DURUN”
Bildiride, “Biz aşağıda imzası olanlar, nafaka hakkına itiraz edenlerin; ayrıca çocukların velayeti, yasal mal rejimi, kadının boşanma ve miras hakkı, kadını şiddetten koruyan 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi'ne karşı yürüttükleri kampanyaları da kaygı ile izliyoruz. Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Özellikle tek seçenek olarak evlilik sunulduğu için meslek sahibi olamamış veya meslek sahibi olsa dahi çalışmasına izin verilmediği ve/veya evin tüm yükü üzerine bırakıldığı için mesleğini icra edememiş kadınların bir nebze de olsa hayata tutunmasına olanak veren yoksulluk nafakasını şu ya da bu biçimde sınırlama girişimlerinden uzak durmaya çağırıyoruz.” ifadeleri yer aldı.
İmzacı 100 kadın:
Arzum Onan, Oyuncu
Aslı Tohumcu, Yazar
Ayça Damgacı, Oyuncu
Aylin Aslım, Müzisyen/Besteci
Aylin Nazlıaka, İş İnsanı/Eski Milletvekili
Arzu Çerkezoğlu/ DİSK Genel Başkanı
Aysel Çelikel, Hukukçu/Eski Adalet Bakanı
Ayşe Sözeri Cemal, İş İnsanı
Ayşe Sucu, Gazeteci/Yazar
Ayşegül Tözeren, Edebiyat Eleştirmeni
Ayşenur Arslan, Gazeteci
Bahar Çuhadar, Gazeteci/Yazar
Banu Güven, Gazeteci
Banu Yelkovan, Gazeteci/Spor Yorumcusu
Birhan Keskin, Şair
Binnaz Toprak, Akademisyen/Eski Milletvekili
Buket Uzuner, Yazar
Burcu Karakaş, Gazeteci/Yazar
Büşra Sanay, Gazeteci/Haber Spikeri
Candan Yıldız/ Gazeteci
Ceren Moray, Oyuncu
Deniz Durukan, Şair/Yazar
Deniz Türkali, Oyuncu/Müzisyen
Ece Temelkuran, Gazeteci/Yazar
Elif Ilgaz, Gazeteci
Fatma Akdokur, Akademisyen
Fatma Bostan Ünsal, Akademisyen/Aktivist
Feride Acar, Akademisyen/GREVIO Eski Başkanı, CEDAW Komitesi Eski Başkanı
Feyhan Güver, Karikatürist
Figen Şakacı, Gazeteci/Yazar
Füsun Demirel, Oyuncu/Yönetmen
Gaye Boralıoğlu, Yazar
Gaye Erbatur, Akademisyen/Eski Milletvekili
Gencay Gürün, Eski Milletvekili/Tiyatro Yazarı
Gila Benmayor, Gazeteci
Gül Abus Semerci, Senarist/Yazar/Oyuncu
Gülay Batur, Karikatürist
Hatice Meryem, Yazar
Hazal Kaya, Oyuncu
Hidayet Şefkatli Tuksal, Yazar/Akademisyen
Işılay Saygın, Eski Milletvekili/Eski Devlet Bakanı
Işıl Özgentürk, Senarist/Yazar
İlkay Akkaya, Müzisyen
İlke Kodal, Balerin
Jale Özgentürk, Gazeteci/Yazar
Kezban Hatemi, Hukukçu/ Akil İnsanlar Heyeti Üyesi
Lale Orta, Hakem
Latife Tekin, Yazar
Leman Sam, Müzisyen
Leyla Selen Uçer, Oyuncu
Mehveş Evin, Gazeteci
Melda Onur, Gazeteci/ Eski Milletvekili
Melis Alphan, Gazeteci
Meral Tamer, Gazeteci/Yazar
Mualla Kavuncu, Akademisyen
Müjde Ar, Oyuncu
Nalan Kuruçim, Oyuncu
Nazan Kesal, Oyuncu
Necla Arat, Felsefeci/Kadın Çalışmaları
Necla Zarakol, İş İnsanı
Neslihan Akbulut Arıkan, Antropolog/Akademisyen
Nesrin Nas, Eski Milletvekili/Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı
Nevşin Mengü, Gazeteci
Nilay Yılmaz, Spor Yazarı
Nilhan Antitoros, Hukukçu/ İş İnsanı
Nilüfer Açıkalın, Oyuncu/Yazar
Nur Ger, İş İnsanı/ TÜRKONFED YK Üyesi/ Yanındayız YK Başkanı
Nurcan Akad, Gazeteci
Oya Baydar, Sosyolog/Yazar
Önay Alpago, Hukukçu/Eski Devlet Bakanı
Özge Özpirinçci, Oyuncu
Özlem Yüzak, Gazeteci
Pelin Esmer, Yönetmen
Pınar Öğünç, Gazeteci/Yazar
Ruhat Mengi, Gazeteci/Yazar
Rümeysa Çamdereli, Müzisyen/Aktivist
Selin Şekerci, Oyuncu
Sema Kaygusuz, Yazar
Sena Kaleli, İş İnsanı/Eski Milletvekili
Seray Şahiner, Yazar
Serfiraz Ergun, Gazeteci
Sıla Türköne, Sosyolog
Şebnem Sönmez, Oyuncu
Şenal Sarıhan, Hukukçu/Eski Milletvekili
Şengül Hablemitoğlu, Akademisyen/Yazar
Şirin Payzın, Gazeteci
Tilbe Saran, Oyuncu
Türkan Miçooğulları, Kimyager/ Eski Milletvekili
Ufuk Tarhan, Fütürist/Ekonomist
Ümit Boyner, İş İnsanı/ TÜSİAD Eski Başkanı
Yakın Ertürk, Sosyolog/ BM Kadına Yönelik Şiddet Eski Özel Raportörü
Yasemin Göksu, Müzisyen
Yaşar Seyman, Yazar/BASİSEN Ankara ve İç Anadolu Eski Bölge Başkanı
Yazgülü Aldoğan, Gazeteci/Yazar
Yıldız Ramazanoğlu, Yazar
Zeynep Altıok Akatlı, Yazar/Eski Milletvekili
Zeynep Göğüş, Gazeteci/Yazar
Zeynep Oral, Gazeteci/Yazar
Zeynep Tanbay, Dansçı/Koreograf
Zuhal Olcay, Oyuncu
Okuyucu Yorumları 1 yorum