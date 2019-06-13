Yeni nafaka tasarısına itiraz eden 100 kadın

Kadınlara süresiz nafaka hakkının sınırlandırılması konusunda birtakım çalışmalar yapılıyor. Meclis’e gelecek yasa geçerse kadınlar belli bir zaman sonra nafaka alamayacak.

Bu duruma tepki gösteren Nafaka Hakkı Kadın Platformu, imza kampanyası başlattı. Kamuoyunda tanınan, farklı mesleklerde çalışan 100 kadın hazırlanan bildiriye imza attı.

“BU GİRİŞİMDEN UZAK DURUN”

Bildiride, “Biz aşağıda imzası olanlar, nafaka hakkına itiraz edenlerin; ayrıca çocukların velayeti, yasal mal rejimi, kadının boşanma ve miras hakkı, kadını şiddetten koruyan 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi'ne karşı yürüttükleri kampanyaları da kaygı ile izliyoruz. Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Özellikle tek seçenek olarak evlilik sunulduğu için meslek sahibi olamamış veya meslek sahibi olsa dahi çalışmasına izin verilmediği ve/veya evin tüm yükü üzerine bırakıldığı için mesleğini icra edememiş kadınların bir nebze de olsa hayata tutunmasına olanak veren yoksulluk nafakasını şu ya da bu biçimde sınırlama girişimlerinden uzak durmaya çağırıyoruz.” ifadeleri yer aldı.