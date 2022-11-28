'Yeni nesil ev hanımı'! Her gün bir ofise gidip gelmek yerine evdeki tatlı hayatın tadını çıkarıyor

28 yaşındaki Summer Hawkins, 27 yaşındaki emlak kralı erkek arkadaşı Biggs Chris ile geçen yıl sosyal medyada tanıştı. Çift, ilk buluşmalarında bütün geceyi ve hafta sonunu birlikte geçirdikten sonra ilişki yaşamaya başladı. İlişkilerinin yaklaşık beş ayında Biggs, Summer'dan onunla birlikte yaşamak için Londra'dan Glasgow'a taşınmasını istedi.

ÖĞRETMENDİ

O sırada bir ilkokulda öğretmen olarak çalışan Summer, zaten işinden ve geçimini düşünmek zorunda olmaktan nefret ediyordu. Bu sebeple Biggs'in teklifi onu oldukça mutlu etti ve genç kadın işini bırakıp kilometreleri aşarak erkek arkadaşının yanına taşındı. Summer o zamandan beri hiç bu kadar mutlu olmadığını söyledi.

EV HANIMI GİBİ YAŞIYOR

Bir ev hanımı gibi yaşadığını anlatan Summer, her sabah erkek arkadaşından önce uyanıp onun için duşu hazırladığını, kahvaltı için ne isterse onu hazırladığını, ve sevgilisine veda öpücüğü verip onu uğurladıktan sonra ise evin işleriyle meşgul olduğunu söyledi. Öğleden sonra ise, köpekleri Prince'i gezdirmek, alışveriş yapmak ve spor salonuna gitmek gibi işlerine vakit ayırdığını ve Biggs geri döndüğünde, akşam yemeği için dışarı çıktıklarını ya da kanepede dinlenip film izleyerek birlikte kaliteli zaman geçirdiklerini açıkladı.

SIK SIK HEDİYELER ALIYOR

Sevgilisinin kendisini sık sık hediyeler vererek şımarttığını söyleyen Summer, finansal hiçbir şeyle ilgilenmediğini, şahsi harcamaları da dahil olmak üzere her şeyi sevgilisi Biggs'in ödediğini söyledi.

Summer'ın ayrıca güzellik üzerine bir YouTube kanalı var ve buradan elde ettiği geliri de kıyafet, makyaj ve güzellik bakımlarına harcıyor.