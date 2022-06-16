Her eve bir sevgili! ''Ev sahibi olan eski sevgilim 'Pokemon gibi topladığı kadınları' evlerinde saklıyormuş''

Pia Blossom isimli bir sosyal medya fenomeni, eski erkek arkadaşının kendisini kendi mülklerinde yaşayan iki kadınla aldattığını nasıl öğrendiğini anlattı. Edindiğini kız arkadaşlarını evlerinde sakladığını fark ettikten sonra sevgilisinden ayrıldığını açıklayan Blossom'un bu durumu nasıl keşfettiğini açıkladığı video büyük ilgi gördü.

GÜVENMEDİĞİ İÇİN KIZDI

Blossom, Surrey, Hampshire ve Londra'da mükleri olan eski sevgilisinin ona bu evlerden birinde dilediği gibi kalabileceğini söylediğini ve ücretsiz olarak yaşaması için bir yer teklif ettiğini söyledi. Ama Blossom bu teklifi reddedince, kendisine güvenmediği için ona kızdığını anlattı.

PEMBE EŞYALAR BULDU

Daha sonra çıktıkları bir orman gezintisinde, sevgilisinin mülklerinden biri olan ve kiralamak için kullandıkları boş bir evi ziyaret ettiler. Blossom yatağın altında pembe bir battaniye ve yine pembe bir sıcak su torbası buldu.

Ona bunların kime ait olduklarını sorunca sevgilisi evde daha önce sadece kendisinin kaldığını sonrasında da erkeklerin bekarlığa veda partisi için kiraladığı bir ev olarak hizmet verdiğini söyledi. Şimdi evi satmak istediği için biraz daha feminen bir enerji yaratsın diye bu eşyaları annesinden ödünç aldığını söyleyen sevgilisi Blossom'u kendine inandırmayı başardı. Hatta yine onu güvensizlikle suçladı.

FARKLI BİR İSİMLE SESLENDİ

Bu olayı atlatsalar da, genç adamın kendisini birkaç kez Josie ismiyle çağırması Blossom'un şüphelerini tetikledi. Kim olduğunu sorduğunda yakın bir arkadaşının ismi olduğunu söyledi. Ancak Blossom sosyal medyasını kurcaladığında erkek arkadaşının Josie isminde çok güzel bir kadınla takipleştiğini gördü.

BELLİ Kİ SORUN ETMİYORSUN

Sonrasında bir barda buluştular ve Blossom ona yalan söylemek yerine ayrılmayı deneyebileceğini söyleyince sevgilisi pişkin pişkin ''Hala buradaysan belli ki bu durumu çok da sorun etmiyorsun'' deyince, genç kadın içkisini suratına çarpıp onu terk etti. Özürler dilese de kabul görmedi ve ayrıldılar. Olayın ardından Blossom diğer iki kadını da durumundan haberdar etti ancak Josie adamla yine de birlikte kalmayı seçti.



