Yeni Peugeot Rifter alacaklara büyük fırsat

Kampanya kapsamında, Active PRO paketine sahip Peugeot Rifter’lar 190 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. KOBİ’lere yönelik avantajlı fiyatla satışa sunulan Peugeot Rifter’ın Active PRO paketinde; 8 inç renkli dokunmatik ekran, Mirror Screen (Apple Carplay / Android Auto), elektrikli arka camlar, arka park sensörü, deri direksiyon simidi, direksiyona entegre müzik sistemi ve dokunmatik ekran kontrolleri ile yağmur sensörlü ‘Magic Wash’ silecekler standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte, sınıfında benzersiz olan Peugeot i-Cockpit ve oldukça kullanışlı iç hacim gibi daha birçok özellikle Peugeot Rifter, hafif ticari araçlar sınıfında standartları belirliyor.

Peugeot’nun, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılayan iddialı modeli Rifter, bahar dönemine özel cazip fiyat avantajlarıyla KOBİ’lerin karşısına çıkıyor. Bu kapsamda, Active PRO paketine sahip Peugeot Rifter’lar, 20 bin TL’ye varan indirimle birlikte 190 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. KOBİ’lere özel avantajlı fiyatla satışa sunulan Peugeot Rifter’ın Active PRO paketinde; 8 inç renkli dokunmatik ekran, Mirror Screen (Apple Carplay / Android Auto), elektrikli arka camlar, arka park sensörü, deri direksiyon simidi, direksiyona entegre müzik sistemi ve dokunmatik ekran kontrolleri ile yağmur sensörlü ‘Magic Wash’ silecekler standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte, sınıfında benzersiz olan Peugeot i-Cockpit ve oldukça kullanışlı iç hacim gibi daha birçok özellikle Peugeot Rifter, hafif ticari araçlar sınıfının standartlarını belirliyor.