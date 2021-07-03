Yeni proje öncesi tatil fotoğrafları! Demet Şener kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi

Demet Şener, 1990'lı yılların en popüler ve en sanyasyonel mankenleri arasındaydı. O dönemde oyunculuk da yapan ve pek çok başka projede yer alan Demet Şener, nereye baksanız gördüğünüz bir isimdi. Aşk hayatı da bir o kadar hareketli olan ünlü isim, sansasyonel açıklamaları ve ilişkilerinde yaşadığı hüsranlarla da sık sık haber oluyordu. Bütün bu karmaşayı bitiren olay ise ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'la yaşadığı aşk oldu. Yıllarca mutlu bir evlilik sürdüren çift, bütün ayrıntıları gazeteye taşınan bir ihanet skandalı yüzünden ayrıldı.

Uzun süren davanın ardından boşanır boşanmaz Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener, bu ilişkide de aradığını bulamadı. Birkaç ay önce gerçekleşen boşanmanın ardından, kimseyle de adı anılmadı. Artık kendini çocuklarına ve yeni projelerine adayan bir Demet Şener var. Kendi markasını kuran ve televizyona geri dönmek için hazırlanan ünlü isim, bu yoğunlukta tatile çıkmayı da ne kadar özlediğini paylaştı.

"Tatili özleyenler"

Düzenli spora ve sağlıklı beslenmeye küçüklüğünden beri önem veren Demet Şener, iki çocuk doğurmasına rağmen fiziğinde en ufak bir kusur olmayan ender insanlardan. Bunu da sık sık yaptığı iddialı paylaşımlarla gözler önüne seriyor.

Bugün de "Tatili özleyenler" diyerek eski bir tatil fotoğrafını paylaştı. Bikinili pozları hayranlarının gözlerini kamaştırdı.



