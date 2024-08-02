MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeni projesi merak ediliyordu... Demet Özdemir peş peşe iki filmle dönüyor

Yeni projesi merak ediliyordu... Demet Özdemir peş peşe iki filmle dönüyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 13:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir son olarak Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinde rol almıştı. Yeni projesi büyük bir heyecanla beklenen Özdemir'in peş peşe iki filmle döneceği ortaya çıktı.

MYNET-Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve son olarak Adım Farah gibi birçok başarılı projede yer alan Demet Özdemir'in ne zaman ekranlara döneceği merak ediliyordu.

DEMET 1

Adım Farah’ın ardından çok sayıda proje teklifi alan ancak kabul etmeyen Demet Özdemir’in eylül ve ekim ayı programı belli oldu.

demet 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özdemir’in peş peşe iki sinema filmi anlaşması yaptığı ortaya çıktı.

DEMET 3

DİZİ PROJESİ DE GÜNDEMDE

Ünlü oyuncu Gold Film’in dijital filmini eylül ayında çekecek. Ardından bir festival filmi için ekim ayında yeniden sete çıkacak. Her iki filmi de tamamladıktan sonra Demet Özdemir’in ana akıma dizi çekmesi gündemde…

İlginizi Çekebilir

İndirim dönemlerinin yıldızı! Ömür boyu garantili Stanley termoslar burada

İndirim dönemlerinin yıldızı! Ömür boyu garantili Stanley termoslar burada

 Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

 Levi's indiriminden alabileceğiniz favori parçaları sizin için seçtik

Levi's indiriminden alabileceğiniz favori parçaları sizin için seçtik

 Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

 "Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

 Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor

Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
En Çok Okunan Haberler
Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

İsrail dört bir yandan saldırı bekliyor: 'Büyük savaş' için tarih verildi

İsrail dört bir yandan saldırı bekliyor: 'Büyük savaş' için tarih verildi

Son anket paylaşıldı! Erdoğan'ı geride bıraktı... Mansur Yavaş ve Özgür Özel detayı dikkat çekti!

Son anket paylaşıldı! Erdoğan'ı geride bıraktı... Mansur Yavaş ve Özgür Özel detayı dikkat çekti!

Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

Pandemi döneminde bile böyle değildi! Araç almak için en iyi dönem

Pandemi döneminde bile böyle değildi! Araç almak için en iyi dönem

İzmir'deki insan kasabı her şeyi itiraf etti

İzmir'deki insan kasabı her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.