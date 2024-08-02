Yeni projesi merak ediliyordu... Demet Özdemir peş peşe iki filmle dönüyor

MYNET-Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve son olarak Adım Farah gibi birçok başarılı projede yer alan Demet Özdemir'in ne zaman ekranlara döneceği merak ediliyordu.

Adım Farah’ın ardından çok sayıda proje teklifi alan ancak kabul etmeyen Demet Özdemir’in eylül ve ekim ayı programı belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özdemir’in peş peşe iki sinema filmi anlaşması yaptığı ortaya çıktı.

DİZİ PROJESİ DE GÜNDEMDE

Ünlü oyuncu Gold Film’in dijital filmini eylül ayında çekecek. Ardından bir festival filmi için ekim ayında yeniden sete çıkacak. Her iki filmi de tamamladıktan sonra Demet Özdemir’in ana akıma dizi çekmesi gündemde…