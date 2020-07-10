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Yeni şarkısında Edis’e gönderme yapan Norm Ender kimdir? Norm Ender kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sene “Mekanın Sahibi” şarkısıyla müzik dünyasında kasırga etkisi yaratan rapçi Norm Ender, yeni şarkısını görücüye çıkarttı. Norm Ender’in yeni bebeği “Konu Kilit” şarkısının sözlerinde Tarkan ve Edis Görgülü’nün adının geçmesi sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı. Twitter’da TT olmayı başaran Norm Ender’in yeni şarkısı için binlerce yorum yapıldı.

Yeni şarkısında Edis’e gönderme yapan Norm Ender kimdir? Norm Ender kaç yaşında?

Rap müziğe uzun süre ara verdikten sonra Mekanın Sahibi şarkısıyla dönüş yapan Norm Ender, Türk rap dünyasını zeminden salladı. Dijital platformlarda en çok dinlenen şarkı olmayı başaran “Mekanın Sahibi” uzun süre dillerden düşmedi. Reklam filmlerinde slogan olarak kullanılan şarkısının ardından Norm Ender, yeni parçası için kamera karşısına geçti. Konu Kilit adını verdiği yeni parçasında Norm Ender’in kullandığı “Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?” cümlesi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü şarkıyı beğenmediğini söylerken, Konu Kilit’in yazın hiti olacağını öngörenlerin sayısı da azımsanmayacak derecede.
Yeni parçasında başarılı popçu Edis’e gönderme yapan Norm Ender en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Ünlü rapçi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler “Norm Ender kimdir, Norm Ender’in gerçek adı nedir” sorularına cevap bulmak için araştırmalarını arttırdı.

NORM ENDER KİMDİR?

Gerçek adı Ender Eroğlu olan Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir’de doğdu. 35 yaşında olan Norm Ender 1.78 m boyunda, 74 kilo ve Koç burcudur. Rap müziğin sevilen isimlerinden biri olan Ender Eroğlu Norm Ender ve Norm Life takma isimleriyle tanınır. 10 yaşındayken Cartel müzik grubuna katılarak rap müzikle tanışan Norm Ender, 1999 yılında Erman Altınoğlu ile Norm grubunu kurdu. 2001 yılında ise ilk rap şarkısını piyasaya çıkarttı.
2004 yılında ATV’de yayınlanan jüri koltuğunda Meral Okay, Pekin Akat, Pieter Snapper, Yüksel Altuğ, Reha Muhtar ve Cem Ceminay’ın olduğu Akademi Türkiye yarışmasına katıldı. Yarışmada finale kalmayı başaran Norm Ender, Pelin Akat ve Meral Okay’ın pop şarkılar seslendirmesini istemesi üzerine Akademi Türkiye’den çekilme kararı aldı.
Norm Ender, küfür içeren “Eksik Etek” şarkısıyla sosyal medyada tanındı. Bu parça Youtube’da bir gün için 2.5 milyon, bir ayda ise 40 milyon kişi tarafından izlenerek 2006 yılına damga vurmayı başardı. Şarkı sözlerinin kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik içerdiği gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.
Norm Ender’in şarkıları arasında ise; Kinim, Tekir, İçinde Patlar, Çıktık Yine Yollara, Deli, Kaktüs ve Mekanın Sahibi en çok bilinenler olarak sayılır.

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