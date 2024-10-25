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Yeni sezonda olacak mı? Sunucu Murat Ceylan Survivor'la ilgili ilk kez konuştu! "Birkaç sürpriz..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
25.10.2024 14:23
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Yıllardır Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan yeni sezonla ilgili ilk kez konuştu. Ocak ayında başlaması planlanan yarışmayla ilgili sürprizler olduğunu açıkladı.

Yeni sezonda olacak mı? Sunucu Murat Ceylan Survivor'la ilgili ilk kez konuştu! "Birkaç sürpriz..."

Yıllardır ekranların en sevilen ve en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor için geri sayım başladı. Yakında All Star formatıyla ekranlarda olacak programla ilgili detaylar da yavaş yavaş geliyor. Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, yarışmayla ilgili ilk kez konuştu.

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"BİRKAÇ TANE GÜZEL SÜRPRİZ HAZIRLADIK"

Survivor'ın yeni sezonunda hangi efsane yarışmacıların yer alacağı merak edilirken eski yarışmacı ve programın sunucusu Murat Ceylan, yeni sezon hazırlıklarının başladığını duyurdu. Ocak ayında başlayacağı bilinen Survivor'la ilgili "Yeni sezon hazırlıkları başladı. Nedense ben ülkeye ayak bastıktan sonra geriye doğru saymaya başlıyor etrafımdakiler. Az kaldı ama bu sezon bir önceki sezon beklentiler nasıl güzel karşılandıysa hem şaşırtacağız hem eğlendireceğiz hem de birkaç tane güzel sürpriz hazırladık" dedi. Sevilen isim yeni sezonda olacağını da müjdeledi.

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MURAT CEYLAN KİMDİR?

15 Mayıs 1989'da İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. 17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı. 2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı.[5] Albümle aynı adı taşıyan şarkı için, Nihat Odabaşı'nın yönettiği bir video klip çekti. Eylül-Kasım 2016'da FOX'ta yayımlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı. 2 Şubat 2019'da yayımlanmaya başlayan Survivor 2019 adlı yarışma programıyla sunuculuk yapmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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