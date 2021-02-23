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Yeni Sherlock dizisinden ilk fragman geldi

23.02.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Netflix'in Sherlock Holmes'tan esinlenen yeni dizisi The Irregulars’dan ilk fragman yayınlandı. Dizi, 26 Mart'ta başlıyor.

Netflix, son dönemin popüler markalarından biri olan Sherlock uyarlaması The Irregulars adlı diziyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 26 mart tarihinde başlayacağı duyurulan diziden ilk fragman gün yüzüne çıktı.

THE IRREGULARS HAKKINDA

Viktorya dönemi Londra'sında geçen dizinin merkezinde sorunlu genç sokak serserileri yer alıyor. Hain planları olan Doktor Watson ve gizemli iş ortağı sağı solu belli olmayan Sherlock Holmes, bu gençleri bazı suçları çözme konusunda onlara yardım etmeye ikna eder. İşlenen suçlar korkunç ve doğaüstü boyutlar kazanmaya başlayıp karanlık bir güç ortaya çıktığında sadece Londra'yı değil, tüm dünyayı kurtarabilecek olan tek güç ise bu ekiptir.

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Dizinin kadrosuna Henry Lloyd-Hughes, Royce Pierreson, Clarke Peters, Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Marcari, McKell David ve Harrison Osterfield yer alıyor. Hughes, bahsi geçen Sherlock Holmes'u, Pierreson ise Watson'ı oynuyor. Dizinin senaryosunu Oscar ödüllü senarist Tom Bidwell üstlendi.

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