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Yeni tanıtım videosu yayınlanan WandaVision için geri sayım başladı

21.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Marvel imzalı WandaVision dizisinden kısa bir tanıtım fragmanı yayınlandı. Marvel hayranlarının heyecanla beklediği yapım, 15 Ocak’ta Disney+’ta izleyici ile buluşacak.

Disney+’ta ekrana gelecek ilk Marvel dizisi olan WandaVision için heyecanlı bekleyiş sürerken diziden kısa bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

Scarlet Witch ve Vision karakterlerine odaklanan dizi, epik Marvel filmleri ile sit-com dizilerinin bir karışımı gibi olacak. Altı bölümden oluşan dizinin birbirinden oldukça uzak duran bu iki konsepti nasıl bir araya getireceği merak konusu. Dizinin ilk bölümünde yönetmen koltuğunda deneyimli isim Jac Schaeffer oturdu.

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WANDAVİSİON HAKKINDA

Elizabeth Olsen ve Paul Bettany’nin başrollerini paylaştığı WandaVision, 15 Ocak’ta ekrana gelecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Elizabeth Olsen ve Paul Bettany’e Thor filmlerindeki Darcy karakterine bir kez daha hayat verecek olan Kat Dennings, Ant-Man and the Wasp’taki Ajan Jimmy Woo rolüyle geri dönecek olan Randall Park ve meraklı bir komşuyu canlandıracak Kathryn Hahn eşlik ediyor.

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