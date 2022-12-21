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Yeni taşındığı evden 'insan kalıntıları' temizlemek zorunda kaldı!

21.12.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşayan Alex Deehl isimli adam, korkunç bir yamyam cinayetinden sadece iki ay sonra, olayın gerçekleştiği evi satın aldı ve orada yaşamaya başladı. Ancak korkunç bir deneyim yaşayan ve girdiği evde insan kalıntıları bile temizlemek zorunda kaldığını anlatan Deehl, nasıl o evden ayrıldığını açıkladı.

Yeni taşındığı evden 'insan kalıntıları' temizlemek zorunda kaldı!

Alex Deehl, Şubat 2020'de bir üniversite öğrencisini öldürüp, parçalara ayırdıktan sonra bir kısmını yemekten suçlu bulunan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mark Latunski'nin eski evini korkunç olaydan sadece iki ay sonra 100 bin doların biraz üzerinde bir fiyata ABD'nin Michigan eyaletindeki Swartz Creek'ten satın aldı ve oraya yerleşti.

YIKANMAMIŞTI

Deehl, eve taşındığında, evin odalarında hala Latunski'nin 2019 Noel Arifesinde Kevin Bacon'ı öldürdüğü anın izlerinin ve temizlemesi gereken insan kalıntılarının bile olduğunu sözlerine ekledi. Mutfakta üzerlerinde insan kalıntıları olan üç takım tabak olduğunu, üç başka takımın da bulaşık makinesinde olduğunu anlattı ve hiçbiri yıkanmamıştı.

GERİ VERDİ

Deehl bir süre denemesine rağmen mülkün kendisine göre olmadığına karar verdikten sonra Latunski'nin ailesi Temmuz 2020'de evi geri aldı. Deehl, "Evi asla geri satmadım. Mark olay mahallini geri aldı.'' diye konuştu.

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