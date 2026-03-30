Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yeni varyant Cicada hızla yayılıyor! Riskli 12 belirti açıklandı

ABD’de hızla yayılan yeni Covid varyantı Cicada halkı alarma geçirdi. BA.3.2 olarak da bilinen bu varyant, aşıların sağladığı korumayı sınırlayabilir ve çoğu kişi belirtileri fark etmeyebilir. NHS, öksürük, yüksek ateş, yorgunluk gibi 12 kritik belirtiyi açıkladı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Yeni Covid-19 varyantı BA.3.2, diğer adıyla Cicada, ABD’de hızla yayılarak 29 eyalette tespit edildi. İlk olarak Kasım 2024’te Afrika’da görülen varyant, Haziran 2025’te ABD’ye ulaştı. Uzmanlar, Cicada’nın aşıların sağladığı bağışıklığı sınırlayabileceğini, ancak ciddi hastalığa yol açma riskinin önceki varyantlardan farklı olmadığını söylüyor.

İŞTE O BELİRTİLER

Cicada, virüsün hücrelere girme kısmında 70-75 genetik değişikliğe sahip. Bu da bağışıklık sisteminin varyantı tespit etmesini zorlaştırıyor ve hızlı yayılmasına yol açıyor.

NHS, varyantın sık fark edilmeyen 12 belirtisini paylaştı:

yüksek ateş veya titreme,

sürekli öksürük,

tat ve koku kaybı,

nefes darlığı,

yorgunluk,

vücut ağrısı,

baş ağrısı,

boğaz ağrısı,

burun tıkanıklığı veya akıntısı,

iştah kaybı, ishal ve

bulantı/kusma.

Uzmanlar, hafif belirtileri olan kişilerin dinlenme, sıvı tüketimi ve vitaminlerle semptomlarını yönetebileceğini belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
virüs hastalık covid covid19 varyant
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.