Yeni varyant Cicada hızla yayılıyor! Riskli 12 belirti açıklandı

Yeni Covid-19 varyantı BA.3.2, diğer adıyla Cicada, ABD’de hızla yayılarak 29 eyalette tespit edildi. İlk olarak Kasım 2024’te Afrika’da görülen varyant, Haziran 2025’te ABD’ye ulaştı. Uzmanlar, Cicada’nın aşıların sağladığı bağışıklığı sınırlayabileceğini, ancak ciddi hastalığa yol açma riskinin önceki varyantlardan farklı olmadığını söylüyor.

İŞTE O BELİRTİLER

Cicada, virüsün hücrelere girme kısmında 70-75 genetik değişikliğe sahip. Bu da bağışıklık sisteminin varyantı tespit etmesini zorlaştırıyor ve hızlı yayılmasına yol açıyor.

NHS, varyantın sık fark edilmeyen 12 belirtisini paylaştı:

yüksek ateş veya titreme,

sürekli öksürük,

tat ve koku kaybı,

nefes darlığı,

yorgunluk,

vücut ağrısı,

baş ağrısı,

boğaz ağrısı,

burun tıkanıklığı veya akıntısı,

iştah kaybı, ishal ve

bulantı/kusma.

Uzmanlar, hafif belirtileri olan kişilerin dinlenme, sıvı tüketimi ve vitaminlerle semptomlarını yönetebileceğini belirtiyor.