MAGAZİN
  4. Yeni yıl Erzurum'da "Saltuklu Yılı" olarak kutlanacak

Yeni yıl Erzurum'da "Saltuklu Yılı" olarak kutlanacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 16:19 | Son Güncelleme

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar: - "Saltuklular Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında çok önemli hizmetler yapmıştır. Biz de 2020 yılını, Erzurum'u başkent seçen 'Saltuklu Yılı' ilan edeceğiz"

Erzurum'un Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Saltukluların Anadolu'nun ilk Müslüman Türk beyliği olduğunu belirterek, "Saltuklu Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında çok önemli hizmetler yapmıştır. Biz de 2020 yılını, Erzurum'u başkent seçen 'Saltuklu Yılı' ilan edeceğiz." dedi.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun kapılarının Türklere 1048'deki Pasinler Savaşı ile aralandığını belirterek, 1071 Malazgirt Zaferi ile bu kapıların tamamen Türklere açıldığını anımsattı.

Anadolu'nun fethinin Sultan Alparslan'ın talimatı ile bu tarihten itibaren başladığını anlatan Uçar, Anadolu ve Erzurum için ise Saltuklu Beyliği döneminin ayrı bir önemi olduğuna işaret etti.

Uçar, kadim bir şehir olan Erzurum'da Bizans, İlhanlı ve çeşitli medeniyetlere ait çok önemli eserler olduğunu aktararak, bunlar arasında özellikle Saltuklulara ait paha biçilmez tarihi eserlerin yer aldığına vurgu yaptı.

Tarihi Erzurum kalesindeki mescit, saat kulesi olarak bilinen minare gibi şehre çok değerli eserler bırakan Saltukluların bu eserlerinin birçoğunun halen ayakta olduğunu belirten Uçar, 130 yıl Erzurum'da hüküm süren Saltuklu kültürü ve medeniyetine sahip çıktıklarını aktardı.

Uçar, kentteki tarihi eserleri koruyup gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Saltuklular Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında çok önemli hizmetler yapmıştır. Biz de 2020 yılını, Erzurum'u başkent seçen 'Saltuklu Yılı' ilan edeceğiz. Yeni yılda bu kültüre sahip çıkmak adına çeşitli etkinlikler yapacağız, bu konudaki hazırlık ve çalışmalarımız sürüyor. Saltuklular Anadolu'nun ilk Müslüman Türk beyliğidir ve başkenti Erzurum'un Yakutiye sınırlarındadır, bıraktıkları eserler halen ilçemizde yaşamaktadır."

Uçar, bu nedenlerle Saltukluları yad edip gelecek kuşaklara aktaracaklarını söyledi.

Belediyecilik çalışmalarına da değinen Uçar, vatandaşın beklentilerini karşılamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Kıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreniKıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreni
“'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor”“'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Saltuk Yılı Saltuklular Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Bakanlık açıkladı: 18 bin 630 personel ihraç edildi

Bakanlık açıkladı: 18 bin 630 personel ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi kentte restorasyon çalışmaları devam ediyor

Tarihi kentte restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kapadokya'da kar peribacalarını beyaza bürüdü

Kapadokya'da kar peribacalarını beyaza bürüdü

Kıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreni

Kıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreni

“'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor”

“'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor”

Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı

Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.