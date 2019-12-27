Yeni yıl Erzurum'da "Saltuklu Yılı" olarak kutlanacak

Erzurum'un Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Saltukluların Anadolu'nun ilk Müslüman Türk beyliği olduğunu belirterek, "Saltuklu Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında çok önemli hizmetler yapmıştır. Biz de 2020 yılını, Erzurum'u başkent seçen 'Saltuklu Yılı' ilan edeceğiz." dedi.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun kapılarının Türklere 1048'deki Pasinler Savaşı ile aralandığını belirterek, 1071 Malazgirt Zaferi ile bu kapıların tamamen Türklere açıldığını anımsattı.

Anadolu'nun fethinin Sultan Alparslan'ın talimatı ile bu tarihten itibaren başladığını anlatan Uçar, Anadolu ve Erzurum için ise Saltuklu Beyliği döneminin ayrı bir önemi olduğuna işaret etti.

Uçar, kadim bir şehir olan Erzurum'da Bizans, İlhanlı ve çeşitli medeniyetlere ait çok önemli eserler olduğunu aktararak, bunlar arasında özellikle Saltuklulara ait paha biçilmez tarihi eserlerin yer aldığına vurgu yaptı.

Tarihi Erzurum kalesindeki mescit, saat kulesi olarak bilinen minare gibi şehre çok değerli eserler bırakan Saltukluların bu eserlerinin birçoğunun halen ayakta olduğunu belirten Uçar, 130 yıl Erzurum'da hüküm süren Saltuklu kültürü ve medeniyetine sahip çıktıklarını aktardı.