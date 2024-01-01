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    4. Yeni yıl Mickey ve Minnie Mouse için de yeni bir sayfa açtı: Süre bugün sona erdi! Artık ücretsiz ve izinsiz kullanılabilecek

    Yeni yıl Mickey ve Minnie Mouse için de yeni bir sayfa açtı: Süre bugün sona erdi! Artık ücretsiz ve izinsiz kullanılabilecek

    01.01.2024 12:18 | Son Güncelleme:
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    Disney'in tüm dünyada 7'den 70'e herkesçe tanınan ilk Mickey ve Minnie Mouse karakterleri için 1 Ocak 2024 itibarıyla yeni bir dönem başladı. Telif süresi biten karakterler artık kamu malı haline geldi. İsteyen herkes eski karakterleri belirli koşullar çerçevesinde ücretsiz ve izin almaksızın kullanabilecek.

    95 yıllık süre sona erdi! En çok izlenen ve sevilen animasyon karakterlerinden Minnie ve Mickey Mouse'un 1928 tarihli kısa filmdeki versiyonları 2024 itibarıyla kamu kamu malı oldu.

    TELİF HAKLARI ORTADAN KALKTI

    BBC'nin haberine göre, 1928 kısa filmi "Steamboat Willie"nin karakterleri Mickey ve Minnie Mouse, ABD telif hakları süresinin 95 yıl olmasından dolayı kamu malı oldu.

    ÜCRETSİZ VE İZİNSİZ KULLANILABİLECEK

    Telif haklarının ortadan kalkmasıyla eski karakterler istenilen animasyon, ürün ve yaratıcı işlerde, ortaya çıkan ürünün Disney malı olarak gösterilmemesi şartıyla ücretsiz ve izinsiz kullanılabilecek.

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    Duke Center Kamu Malı Çalışmaları Direktörü Jennifer Jenkins, karakterlerin kamu malı olmasının uzun süredir beklenen sembolik bir olay olduğunu ifade etti.

    Modern Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin telif hakları ise halen Disney'de bulunuyor.

    Bu sevilen animasyon karakterlerinin yanı sıra, ünlü çocuk kitabı "The House at Pooh Corner", Charlie Chaplin'in romantik komedi filmi "The Circus" ve Virginia Woolf'un "Orlando" kitabı da kamu malı haline geldi.

    (AA)

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    Disney
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