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Yeni yılın ilk ayında en çok dinlenen sanatçılar belli oldu

05.02.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Yeni yılın ilk ayında en çok dinlenen sanatçılar belli oldu

Ocak ayının en çok dinlenen isimleri, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç ve Ahmet Kaya olarak açıklandı. Son dönemin popüler isimleri Mustafa Ceceli, Gazapizm, Oğuzhan Koç ve Bilal Sonses de öne çıktı. Sakiler Grubu’nun ‘Dünyadan Uzak’ şarkısı ise en çok beğenilen ve paylaşılan şarkı oldu.

Dijital müzik platformu fizy, ocak ayında en fazla dinlenen sanatçıları açıkladı. Buna göre, Türk müziğinin eskimeyen isimleri Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç ve Ahmet Kaya en çok dinlenen isimler oldu.

Mustafa Ceceli, Bilal Sonses, Oğuzhan Koç ve son zamanlarda büyük bir hayran kitlesi edinen Gazapizm de platformun en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer aldı. Her zevke hitap eden müzik listelerinin yer aldığı fizy’de ocak ayının en beğenilen ve paylaşılan şarkısı alternatif arabesk tarzı müzikler yapan ve uzun yıllardır ünlü isimlerin orkestralarında yer alan Sakiler’in ‘Dünyadan Uzak’ isimli parçası oldu.

fizy’i ocak ayında en fazla dinleyen şehirler ise İstanbul, Konya, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Kayseri ve Gaziantep olarak sıralandı.

DİNLEYİCİLERİN TERCİHİ ‘POP’ OLDU

Fizy kullanıcıları ocak ayında en fazla t ‘pop’ şarkıları tercih etti. ‘Rap’ ve ‘yöresel’ şarkılar da en fazla dinlenen türler arasında yer aldı. fizy editörleri tarafından hazırlanan sürekli güncellenen listeler arasında en fazla ‘En Yeniler (Yerli)’, ‘En Yeniler (Yabancı)’, ‘Yerli Pop 2020’, ‘fizy pop’, ‘90’lar Türkçe Pop’, ‘Pop Kış’, ‘fizy rap’, ‘Atarlı Şarkılar’, ‘Yabancı Pop 2020’, ‘Yerli Rap 2020’ ve ‘Koş fizy Koş’ tercih edildi.


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